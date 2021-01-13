Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что Министерством финансов Украины приказом от 09.12.2020 года № 752 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 19 июня 2015 года № 578» (далее — приказ №752) изложено в новых редакциях формы:
- налоговой декларации плательщика единого налога — физического лица — предпринимателя;
- налоговой декларации плательщика единого налога четвертой группы
Приказом №752 установлено, что вышеупомянутая отчетность впервые подается за налоговые отчетные периоды 2021 года.
Новые формы утверждены в связи с введением с 2021 года единой отчетности по единому налогу и единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование.
В частности, изменениями введено отдельное Дополнение 1 «Ведомости о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммы начисленного единого взноса».
Приказ №752 опубликован в бюллетене «Официальный вестник Украины» от 28.12.2020 года и он вступил в силу с 01.01.2021 года.
Детальнее ознакомиться с приказом №752 можно ТУТ.
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Главное управление ГНС в Николаевской области
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