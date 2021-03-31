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Образование без барьеров: университеты для пожилых людей и адаптационные центры для учащихся

osvita - Образование без барьеров: университеты для пожилых людей и адаптационные центры для учащихся
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В Украине предлагают развивать систему образования для взрослых и открыть в вузах центры поддержки студентов, которые будут оказывать услуги адаптации ученикам, имеющих особые образовательные потребности. Главная цель этих мероприятий — создать равные возможности и свободный доступ к образованию для всех, независимо от возраста и состояния здоровья.

С барьерами в образовании сталкиваются представители разных общественных групп. И дети с инвалидностью, и дети из отдаленных районов, старики, или мамы, которые из-за длинного декретного отпуска потеряли квалификацию. Именно поэтому специалисты предлагают посмотреть шире на вопрос доступности образования.

«Мы рассматриваем безбарьерность, как философию, которая открывает свободный доступ не только для людей с инвалидностью, но и пожилых людей, молодежи, женщин, родителей с маленькими детьми к образованию. То есть создает равные возможности для всех для обучения и развития«, — отмечает ведущий эксперт проекта, председатель общественной организации «Безбарьерность» Татьяна Ломакина.

Эксперты разработали пакет инициатив, который призван создать условия для обучения в течении всей жизни и получения необходимых знаний в доступный и удобный способ.

Например, предлагается развивать систему Университетов третьего возраста для пожилых людей. Также планируется создать веб-ресурс, где учебные материалы таких университетов будут в свободном доступе. Чтобы пожилые люди имели возможность учиться из дома. Это позволит людям на пенсии не замыкаться в четырех стенах, общаться, оставаться активными членами общества.

Особое внимание уделяется развитию неформального образования. Созданию курсов, тренингов, образовательных платформ, которые сделают актуальные знания доступными для всех желающих. В частности, предлагается распространять практики неформального профессионального образования на предприятиях. То есть взрослый человек сможет в течение всей жизни получать новые навыки, актуальные знания, при необходимости быстро менять профессию и оставаться конкурентоспособным на рынке труда.

Положительные кейсы внедрения инклюзивного образования в школах планируется распространить на высшие учебные заведения. Например, в каждом ЗВО предлагается создать центры поддержки студентов, которые будут оказывать услуги социальной адаптации. К примеру, такие центры будут помогать абитуриентам с особыми образовательными потребностями на этапе поступления и дальше оказывать им социальную и психологическую поддержку.

Это часть инициатив, которые предлагает ввести Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине в направлении развития системы образования, доступной для всех граждан. Стратегия разрабатывается в рамках инициативы Елены Зеленской и имеет цель сделать безбарьерность новой общественной нормой. Уже в апреле финальную версию Стратегии вынесут на рассмотрение и утверждение Кабинета Министров Украины.

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Татьяна Корбун

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