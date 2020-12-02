Общественные деятели и юристы проверили, как медучреждения распоряжаются деньгами, которые были выделены властями на борьбу с COVID-19. Под мониторинг попали больницы в нескольких областях, в частности в Николаеве проверяли закупки городской больницы №1, областной инфекционной больницы и первого роддома. Во время мониторинга активистам удалось найти кое-что интересное.

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Общественные активисты, так называемые префекты, продолжают держать руку на пульсе. На этот раз поводом для проверки стало предположение, что больницы могут недобросовестно и не по целевому назначению использовать бюджетные деньги. Этот вопрос становится принципиально важным особенно в последнее время, когда в стране ни на миг не утихает COVID-19.

Перечнем товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы и ликвидации последствий COVID-19, утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 20.03.2020 №225.

Был осуществлен такой мониторинг, который бы показал, каким образом обеспечиваются наши больницы, кто этим будет заниматься, кто за это отвечает, а кто, простите, нагревает руки, — говорит аналитик Татьяна Зелинская.

Вадим Мельников

Поэтому юристы и аналитики взялись проверять закупки опорных больниц в нескольких регионах страны. В Николаеве под прицел попали городская больница №1, первый роддом и областная инфекционная больница. Относительно последних двух у активистов почти не возникло вопросов.

Проверено наш НОЦЛИБ (бывш. Николаевская областная инфекционная больница). За этот период у них было только 33 закупки, из них 28 — на сумму от 50 тыс. гривен, на общую сумму 12,5 млн гривен. Там большинство нарушений были не существенны, по техническим или механических причин, — говорит юрист Учебно-методического центра защиты прав человека Вадим Мельников.

А вот при мониторинге закупок первой городской больницы, общественника удалось кое-что найти.

Был выявлен факт приобретения средств индивидуальной защиты по существенно завышенной цене. В частности мы обнаружили, что было приобретено 1 тыс. единиц бахил по цене 58 гривен за штуку на общую сумму 58 тыс. гривен, — констатирует Мельников.

Нарушения были найдены и в других опорных больницах области. В частности, в Южноукраинской многопрофильной больнице, Первомайской ЦРБ, Баштанской многопрофильной районной больнице и Новобугской ЦРБ. В этих учреждениях тратили бюджетные деньги на товары, не предусмотренные Перечнем Кабмина для борьбы с ковидом.

Напомним, Кабинет Министров отменяет «карантин выходного дня» — считают, что ситуация нормализовалась.