Общественные деятели и юристы проверили, как медучреждения распоряжаются деньгами, которые были выделены властями на борьбу с COVID-19. Под мониторинг попали больницы в нескольких областях, в частности в Николаеве проверяли закупки городской больницы №1, областной инфекционной больницы и первого роддома. Во время мониторинга активистам удалось найти кое-что интересное.
Общественные активисты, так называемые префекты, продолжают держать руку на пульсе. На этот раз поводом для проверки стало предположение, что больницы могут недобросовестно и не по целевому назначению использовать бюджетные деньги. Этот вопрос становится принципиально важным особенно в последнее время, когда в стране ни на миг не утихает COVID-19.
Перечнем товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы и ликвидации последствий COVID-19, утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 20.03.2020 №225.
Поэтому юристы и аналитики взялись проверять закупки опорных больниц в нескольких регионах страны. В Николаеве под прицел попали городская больница №1, первый роддом и областная инфекционная больница. Относительно последних двух у активистов почти не возникло вопросов.
А вот при мониторинге закупок первой городской больницы, общественника удалось кое-что найти.
Нарушения были найдены и в других опорных больницах области. В частности, в Южноукраинской многопрофильной больнице, Первомайской ЦРБ, Баштанской многопрофильной районной больнице и Новобугской ЦРБ. В этих учреждениях тратили бюджетные деньги на товары, не предусмотренные Перечнем Кабмина для борьбы с ковидом.
Напомним, Кабинет Министров отменяет «карантин выходного дня» — считают, что ситуация нормализовалась.