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Главная страница » Blog » Общество » Очаковский “морской котик” стал лучшим боевым медиком

Очаковский «морской котик» стал лучшим боевым медиком

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В 205 учебном центре тактической медицины, закончился конкурс на лучшего специалиста по тактической медицине и лучше отделения сбора и эвакуации раненых Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

  • I место в конкурсе по тактической медицине занял представитель 73 морского центра специального назначения им. Антона Головатого (г. Очаков)
  • II место — 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады
  • III место — 101 отдельного полка связи и РТО Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

Победители получили памятные кубки, медали и сертификаты на 10, 5 и 3 тысячи гривен соответственно.

Среди эвакуационных экипажей:

  • I место у сборной десантно-штурмовых войск
  • II место у представителей Сил Специальных операций
  • III место досталось военнослужащим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины

Экипажи также получили памятные кубки, медали и сертификаты на 30, 15 и 9 тысяч гривен.

От Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины участников и победителей конкурса поздравил начальник штаба-заместитель командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, полковник медицинской службы Андрей Галушка. Он пожелал не останавливаться на достигнутом и отметил, что полученный опыт пригодится при выполнении задач в районе проведения операции Объединенных Сил.
Все участники также получили поощрительные призы от партнеров.

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Алина Сидорова

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