В 205 учебном центре тактической медицины, закончился конкурс на лучшего специалиста по тактической медицине и лучше отделения сбора и эвакуации раненых Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

I место в конкурсе по тактической медицине занял представитель 73 морского центра специального назначения им. Антона Головатого (г. Очаков)

I место в конкурсе по тактической медицине занял представитель 73 морского центра специального назначения им. Антона Головатого (г. Очаков) II место — 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады

II место — 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады III место — 101 отдельного полка связи и РТО Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

Победители получили памятные кубки, медали и сертификаты на 10, 5 и 3 тысячи гривен соответственно.

Среди эвакуационных экипажей:

I место у сборной десантно-штурмовых войск

I место у сборной десантно-штурмовых войск II место у представителей Сил Специальных операций

II место у представителей Сил Специальных операций III место досталось военнослужащим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины

Экипажи также получили памятные кубки, медали и сертификаты на 30, 15 и 9 тысяч гривен.

От Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины участников и победителей конкурса поздравил начальник штаба-заместитель командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, полковник медицинской службы Андрей Галушка. Он пожелал не останавливаться на достигнутом и отметил, что полученный опыт пригодится при выполнении задач в районе проведения операции Объединенных Сил.

Все участники также получили поощрительные призы от партнеров.