Верховная Рада Украины назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов (кроме определенных пунктами 2 и 3 этого Постановления) на воскресенье 25 октября 2020 года.»За» проголосовало 326 нардепов, сообщается на официальном сайте ВР.

Пунктом 2 Постановления установлено, что «Выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя и в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся».

Пунктом 3 Постановления предусмотрено, что «в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся».

Пунктом 4 Постановления предусмотрено, что «выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которые не были предназначены в соответствии с пунктами 2 и 3 этого Постановления, будут назначены в установленном отдельными законами порядке и сроки, в условиях: прекращение временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно: вывод всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановление полного контроля Украины над государственной границей Украины; разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины; восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины; обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя, после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Согласно пункту 5 Постановления «очередные местные выборы не проводятся, в случае назначения первых выборов депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2020 года».

Пунктом 6 Постановления Кабинета Министров Украины поручено:

1) принять в пределах полномочий меры по обеспечению финансирования местных выборов 25 октября 2020 г. за счет средств Государственного бюджета Украины;

2) совместно с Центральной избирательной комиссией разработать меры и рекомендации, направленные на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, при проведении местных выборов 25 октября 2020 года с учетом избирательных процедур и требований Избирательного кодекса Украины;

3) осуществить расчет и предусмотреть расходы на обеспечение мероприятий, указанных в подпункте 2 настоящего пункта»;

Пунктом 7 Постановления поручено Центральной избирательной комиссии в установленном законодательством Украины порядке принять меры по финансовому и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, за счет средств Государственного бюджета Украины».

Постановление принято с учетом предложений Комитета и необходимыми технико-юридическими правками.

Проект Постановления зарегистрирован под №3809.