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Оцифрованные акварели николаевского музея оказались эскизами известных картин

Оцифрованные акварели николаевского музея оказались эскизами известных картин
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Уникальные акварельные рисунки из коллекции Николаевского областного художественного музея им. В.В. Верещагина оказались эскизам известных картин авангардистов начала ХХ века. Как сообщают в Агенстве развития Николаева, информацию об этом удалось найти во время работы над проектом по оцифровке музейной графики.

Мы по-новому посмотрели на некоторые работы из музейной коллекции. В частности, на акварельные зарисовки и наброски для будущих живописных произведений. Хотя в музейной классификации эти графические рисунки не были обозначены, как «эскизы» или «этюды» к картинам, а записаны были, скорее, как самостоятельные произведения, — отмечает Евгений Гомонюк, коммуникационный менеджер «Агентства развития Николаева».
2020 10 05 oc - Оцифрованные акварели николаевского музея оказались эскизами известных картин

Так, был оцифрован рисунок Виктора Борисова-Мусатова «Женщина у водоема» (бумага, акварель; 50,5 х 39,5 см; без даты). В процессе работы выяснилось, что музейный предмет является эскизом к картине художника «Водоем» (1902 год) из коллекции Третьяковской галереи и ее версии «У водоема» (1902 год) из собрания Русского музея.

2020 10 05 zhinka bilja vodojmi mikolaiv - Оцифрованные акварели николаевского музея оказались эскизами известных картин

На николаевском рисунке и картине изображена невеста художника Елена Владимировна Александрова, которая сидит возле пруда в парке имения княгини Прозоровой-Голицыной в усадьбе Зубриловке. Обе работы писались с натуры. Известно, что художник в этот момент переживал один из самых счастливых периодов в жизни: Елена Александрова после 7 лет размышлений согласилась стать его женой.

2020 10 05 musatov vodojma - Оцифрованные акварели николаевского музея оказались эскизами известных картин

Похожая ситуация и с акварельным рисунком Николая Ульянова «Качели» (бумага, акварель; 28,0 х 36,0 см; 1903), который также был оцифрован в рамках проекта. Работа оказалась эскизом к его картине «Качели» (1910 год) из собрания Русского музея. Эта новаторская работа считается одним из первых «протофутуристичних» российских произведений.

2020 10 05 gojdalka mikolaiv - Оцифрованные акварели николаевского музея оказались эскизами известных картин

В ходе проекта также был оцифрован акварельный рисунок художника Даниила Крайнева под названием «Запорожцы» (бумага, акварель; 26,8 х 36,0 см; 1934). Позже выяснилось, что кисти художника принадлежит картина «Бой палками в Запорожье» (1935 год), выполненная маслом на холсте. Ее репродукция была опубликована в журнале «Изобразительное искусство», 1939, № 9.

2020 10 05 zaporozhci mikolaiv - Оцифрованные акварели николаевского музея оказались эскизами известных картин

В рамках проекта были оцифрованы и каталогизированы более 500 графических произведений XVIII — середины XX века (акварель, пастель и рисунок). Это работы В.А. Серова, А. Н. Бенуа, И. Е. Репина, И.К. Айвазовского, И. И. Шишкина, К.А. Коровина, О.Е. Егорова, В.В. Верещагина, М. В. Добужинского, С.Ю. Судейкина, П.Ф. Соколова, П. А. Малявина, А.П. Рябушкина, Е.Ф. Крендовский, С.Ф. Колесникова, К.В. Ческого, Л. Бакста, К. Савицкого, А.П. Остроумовой-Лебедевой, В.С. Бальца, Е.П. Чемесова, А.Е. Мартынова, А. Н. Беклемишева, С.Ф. Галактионова, И. Щедровского и других выдающихся художников, чьи имена стали гордостью отечественного и европейского изобразительного искусства. Эти произведения имеют исключительную историческую, художественную, научную и культурную ценность. При этом большинство из них раньше не экспонировались.

Проект по оцифровке музейных фондов реализует КУ «Агентство развития Николаева» при поддержке Украинского культурного фонда.

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