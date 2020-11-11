По состоянию на утро 11 ноября ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» запустило все котельные, которые обслуживаются предприятием.

Об этом сообщили на странице ОКП в сети Facebook.

В соответствии с Решением Исполнительного комитета «О начале отопительного периода 2020-2021 гг. в жилом фонде и на других объектах Николаева «ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» запустило все котельные, находящиеся на его балансе. Объекты работают в штатном режиме. Для работы теплоисточников в стабильном гидравлическом режиме и для возможности предоставления качественной услуги всем потребителям, предприятие обращается к абонентам с просьбой подключить системы теплопотребления для получения теплоносителя, — говорится в сообщении.