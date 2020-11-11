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Главная страница » Blog » Общество » ОКП”Николаевоблтепло” запустило все котельные

ОКП»Николаевоблтепло» запустило все котельные

ОКП»Николаевоблтепло» запустило все котельные
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По состоянию на утро 11 ноября ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» запустило все котельные, которые обслуживаются предприятием.

Об этом сообщили на странице ОКП в сети Facebook.

В соответствии с Решением Исполнительного комитета «О начале отопительного периода 2020-2021 гг. в жилом фонде и на других объектах Николаева «ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» запустило все котельные, находящиеся на его балансе. Объекты работают в штатном режиме. Для работы теплоисточников в стабильном гидравлическом режиме и для возможности предоставления качественной услуги всем потребителям, предприятие обращается к абонентам с просьбой подключить системы теплопотребления для получения теплоносителя, — говорится в сообщении.

Для «Николаевоблтеплоэнерго» выделили 10,5 миллионов гривен, недостающие для начала отопительного сезона

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Алина Сидорова

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