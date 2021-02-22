ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» предлагает абонентам, у которых образовалась задолженность за услуги по поставке тепловой энергии, заключить договор реструктуризации согласно Закону Украины «О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию» от 20.02.2003, что дает возможность погашать задолженность частями.
Одним из условий для заключения договора реструктуризации является готовность оплатить 40% от суммы долга, (остаток долга будет разделен на равные части на срок до 12 месяцев в зависимости от суммы).
Абонент с паспортом, идентификационным кодом должен обратиться по адресам:
- пр. Центральный, 141 / Б (каб.№11)
- ул. Генерала Свиридова, 40/1 (4этаж)
- ул. Рыбная, 1/Б, каб.№8
Детали по телефонам отдела по работе с задолженностью:
- +380992135950
- +380504908960
- +380675175376
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