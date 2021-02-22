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Главная страница » Blog » Общество » ОКП “Николаевоблтеплоэнерго” предлагает должникам заключить договор реструктуризации

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» предлагает должникам заключить договор реструктуризации

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» предлагает должникам заключить договор реструктуризации
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ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» предлагает абонентам, у которых образовалась задолженность за услуги по поставке тепловой энергии, заключить договор реструктуризации согласно Закону Украины «О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию» от 20.02.2003, что дает возможность погашать задолженность частями.

Одним из условий для заключения договора реструктуризации является готовность оплатить 40% от суммы долга, (остаток долга будет разделен на равные части на срок до 12 месяцев в зависимости от суммы).

Абонент с паспортом, идентификационным кодом должен обратиться по адресам:

  • пр. Центральный, 141 / Б (каб.№11)
  • ул. Генерала Свиридова, 40/1 (4этаж)
  • ул. Рыбная, 1/Б, каб.№8

Детали по телефонам отдела по работе с задолженностью:

  • +380992135950
  • +380504908960
  • +380675175376

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Алина Сидорова

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