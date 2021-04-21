С целью обсуждения вопросов, которые возникают в структурных подразделениях ГУ ГНС в Николаевской области во время выполнения функциональных полномочий, 21 апреля, и.о. заместителя начальника ГУ ГНС в Николаевской области Ольгой Купчишиною проведено online -конференцию на платформе ZOOM.

В конференции также участвовали начальник управления налогового администрирования физических лиц ГУ ГНС в Николаевской области Галина Боненко, заместитель начальника управления — начальник отдела администрирования налога на имущество и местных сборов с физических лиц управления налогового администрирования физических лиц ГУ ГНС в Николаевской области Сергей Рудницкий, начальники ГНИ ГУ ГНС в Николаевской области, начальники Центрального, Ингульского, Баштанского, Витовского, Очаковского, Вознесенского, Южноукраинского и Первомайского отделов налогов и сборов с физических лиц и проведения камеральных проверок управления налогового администрирования физических лиц ГУ ГНС в Николаевской области. Во время конференции обсуждены вопросы относительно подписания документов, в соответствии с предоставленными руководителям ГНИ полномочиями, и полномочиями, предоставленными структурным подразделениям управления налогового администрирования физических лиц ГУ ГНС в Николаевской области.

По словам Ольга Купчишиной, проведение онлайн конференций приобретает особую актуальность в период пандемии

Ключевым вопросом повестки дня конференции стало обсуждение организации работы по проведению кампании декларирования гражданами доходов, полученных в 2020 году. «На сегодняшний день кампания декларирования находится на завершающем этапе. Поэтому мы должны активизировать работу относительно максимального привлечения граждан к декларированию прошлогодних доходов и уплате соответствующих налогов и сборов в бюджет», — отметила Ольга Купчишина.

Отдельное внимание во время конференции уделено обсуждению состояния работы по начислению земельного налога, арендной платы, налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка гражданами за 2020 год. По словам Ольга Купчишиной, проведение подобных конференций приобретает особую актуальность в период пандемии. «Руководство ГУ ГНС в Николаевской области всегда готово оказать необходимую помощь и поддержку структурным подразделениям, с целью эффективного выполнения заданий по администрированию налогов и сервисного обслуживания плательщиков. Но, в условиях карантинных ограничений, проводить рабочие совещания в обычном режиме невозможно. Именно поэтому, мы планируем продолжать практику проведения online -конференций по оперативному решению рабочих вопросов. Это удобно, современно и эффективно», — заверила Ольга Купчишина.

Главное управление ГНС в Николаевской области