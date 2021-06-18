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Ольга Купчишина : «Только общие скоординированные действия помогут нам достичь процветания громад»

dsc 0059 - Ольга Купчишина : «Только общие скоординированные действия помогут нам достичь процветания громад»
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Об уплате налогов в бюджет и начале проведения курортного сезона говорили днями в рамках проведения двусторонней встречи руководство ГНС Николаевщины и представители Коблевской ОТГ и подчиненные ей старостинские округа.

От налоговой службы области в мероприятии участвовали и.о. заместителя начальника Ольга Купчишина, начальник управления налогового администрирования физических лиц Галина Боненко, начальник управления налогового администрирования юридических лиц Ирина Таций, заместитель начальника управления — начальник отдела администрирования рентной платы, экологического налога и местных налогов и сборов с юридических лиц управления налогового администрирования юридических лиц Елена Гайдабас, начальник Березанськой ГНИ Александр Фойна.

Открывая встречу, Ольга Купчишина отметила необходимость тесного сотрудничества местных общин и органов государственной налоговой службы в направлении легализации доходов и трудовых отношений, разоблачении фактов неофициального трудоустройства, работы относительно погашения долга, и актуальности указанных вопросов. «Только общие скоординированные действия помогут нам достичь процветания общин», — отметила налоговик.

Во время мероприятия обсуждены проблемные вопросы, связанные с началом туристического сезона в Коблевской ОТГ, ведь естественные и климатические условия определяли именно рекреационную специализацию громады. В частности, шла речь о формировании ставок туристического сбора, применении предпринимателями кассовых аппаратов, приобретении лицензий для торговли подакцизными товарами, инвентаризации недвижимого имущества, которое используется для временного размещения в местах временного проживания и тому подобное. «Поддержка туристической отрасли в обществе на высоком уровне является стратегическим направлением развития и имеет существенное влияние на состояние дел в таких отраслях экономики, как транспорт, торговля, связь, строительство и тому подобное. Развитие туризма будет способствовать росту количества рабочих мест, поступлений в местный бюджет, появлению новых видов бизнеса, связанных с обслуживанием туристов, возрождению народных промыслов и ремесел по изготовлению сувенирной продукции», — заверила Ольга Купчишина.

dsc 0160 1024x683 - Ольга Купчишина : «Только общие скоординированные действия помогут нам достичь процветания громад»
Только общие скоординированные действия помогут нам достичь процветания общин!

Тема декларирования доходов, возможностей предоставления деклараций в электронном виде и порядке привлечения граждан к кампании декларирования также была в центре внимания участников совещания. Представители Коблевской ОТГ выразили готовность в содействии и  проведении разъяснительной работы с жителями громады для повышения уровня охватывания граждан декларированием.

Напоследок, Ольга Купчишина презентовала присутствующим пилотный проєкт относительно взаимодействия территориальных общин с налоговыми органами, который был реализован в Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, и в ближайшее время будет внедрен во всех регионах. По словам налоговика, проект будет включать создание с помощью программного обеспечения паспортов ОТГ и будет нацелен на определение потенциала налоговой возможности территориальных общин. Представители Коблевской ОТГ оценили преимущества реализации проекта, возможности получения оперативной необходимой информации, использования современных технологий и коммуникаций, и выразили уверенность в том, что проект будет способствовать улучшению администрирования местных налогов.

По результатам встречи были наработаны пути взаимодействия налоговой службы области и Коблевской ОТГ в направлении поиска резервов увеличения доходной части местного бюджета, его эффективного планирования и  подчеркнуто на необходимости постоянного взаимообмена не только важной для работы каждого учреждения информацией, а и личным опытом работников.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Людмила Александрова

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