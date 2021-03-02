В швейцарском Айроло прошли соревнования заключительного этапа Кубка Европы по фристайлу, на котором наши спортсмены завоевали 3 медали.

В мужских соревнованиях по лыжной акробатике сразу два украинца поднялись на пьедестал почета: на вторую строчку — Олимпийский чемпион Александр Абраменко, на третью — Максим Кузнецов.

Среди женщин «бронзу» завоевала Анастасия Новосад.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил украинских спортсменов и тренерский состав сборной с прекрасными достижениями, пожелав новых свершений и удачной подготовки в олимпийский Пекин-2022.

Национальный олимпийский комитет Украины