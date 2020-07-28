Вследствие пандемии COVID-19 в мире наблюдается ухудшение экологических условий, в частности существенное засорение окружающей среды. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сайт Организации Объединенных Наций.

«Наши улицы, пляжи и океаны пострадавших от цунами отходов COVID-19, включая защитными масками для лица, перчатками, бутылками от дезинфекторов для рук и упаковками от еды», — говорится в сообщении.

По словам директора Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Памелы Кок-Гамильтон, еще до пандемии загрязнения пластиком было «одной из самых больших угроз для нашей планеты», а «внезапный бум» потребления средств защиты против коронавируса «значительно ухудшил ситуацию». К примеру, говорят в ООН, потребность в соблюдении социальной дистанции привела к «огромного количества пластиковых отходов», поскольку люди по всему миру ежедневно заказывали доставку еды. Так, только в Сингапуре, где проживают 5 700 000 человек, в течение восьми недель карантина на свалки попали 1 470 дополнительных тонн пластиковых отходов, в том числе единичных упаковок от продуктов.

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Отмечается, что примерно 75% «коронавирусного пластика», скорее всего, станут отходами, будут «забивать свалки и плавать в морях». В то же время, добавили в ООН, из-за карантинных мер, введенных во многих странах для борьбы с распространением пандемии COVID-19, выбросы парниковых газов в мире сократились на 5%. Отмечается, что мировые продажи одноразовых масок взлетели с примерно 800 млн долларов в 2019 году до 166 млрд долларов в 2020 году.