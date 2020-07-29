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ООН: из-за COVID-19 мировой туризм потерял 320 млрд долларов

ООН: из-за COVID-19 мировой туризм потерял 320 млрд долларов
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Пандемия коронавируса нанесла мировому туризму ущерб на 320 млрд долларов. Только в мае 2020 года число международных туристов сократилось на 98% по сравнении с маем предыдущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт UNWTO.

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По оценкам UNWTO, ущерб от пандемии уже в три раза превысил последствия глобального экономического кризиса 2009 года для мирового туризма. Сообщается, что почти полное закрытие границ привело к падению туристических потоков на 98% в мае 2020 года.

Это привело к сокращению числа туристов на 300 млн туристов и потере 320 млрд долларов международных туристических поступлений, — говорится в сообщении.

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Также в UNWTO отмечают, что резкое сокращение мирового туризма оставило миллионы людей без средств к существованию, в том числе жителей развивающихся стран. Большинство членов экспертной группы по туризму ожидают восстановление международного туризма ко второй половине 2021 года.

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Алина Сидорова

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