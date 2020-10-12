12 октября, около 4:00 утра в Арбузинское отделение полиции обратился житель Первомайского района. Мужчина сообщил, что на трассе Н-24 возле села Ивановка к его автомобилю подъехали неизвестные, их было примерно шестеро. В это время сам заявитель стоял возле своего авто (ВАЗ 21099 т. Н. 166-90 ХО белого цвета).

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Остановившись, неизвестные отвели заявителя в защитную полосу, сбросили его в яму, отобрали машину и скрылись в неизвестном направлении.

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Сейчас следователи устанавливают причастных. За похищение автомобиля группировке грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с возможной конфискацией имущества.