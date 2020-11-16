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Главная страница » Blog » Политика » ОПОРА подсчитала, сколько кандидаты на пост мэра Николаева потратили на рекламу в Facebook

ОПОРА подсчитала, сколько кандидаты на пост мэра Николаева потратили на рекламу в Facebook

ОПОРА подсчитала, сколько кандидаты на пост мэра Николаева потратили на рекламу в Facebook
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ОПОРА проанализировала расходы на рекламу двух кандидатов на должность Николаевского городского головы и организаций партий, от которых они баллотируются. Оказалось, что больше на рекламу в соцсети потратил Александр Сенкевич. Об этом сообщили в ГС ОПОРА.

Так, по данным сервиса FbAnalyzer, в первые две недели ноября кандидат на должность городского головы от местного отделения партии «Пропозиция» Александр Сенкевич рекламировал в Facebook сообщения со страницы «Прайм-тайм с Александром Сенкевичем», потратив на рекламу в 1683 долларов. 17 объявлений были посвященные ответам действующего городского головы на вопросы жителей города, актуальным проблемам, например отопительный сезон, освещение города в ночное время, состояние железнодорожного вокзала, «второй тур» выборов.

Вместе с тем со страницы «Пропозиция Николаев» было запущено одно рекламное объявление стоимостью до 100 долларов, посвященное повторному голосованию за кандидатов на должность городского головы. «В Николаеве 22 ноября состоится второй тур выборов мэра Николаева. Сделай правильный выбор! Проголосуй за Александра СЕНКЕВИЧА», — говорится в объявлении.

15 11 2020 senkjevych fb myk 991x1024 - ОПОРА подсчитала, сколько кандидаты на пост мэра Николаева потратили на рекламу в Facebook

Кандидат на должность городского головы от местной ячейки партии «Оппозиционная платформа- За жизнь» Владислав Чайка в период с 1 по 15 ноября рекламировал 24 объявления на политическую тематику. Большинство рекламных сообщений на официальной странице кандидата содержат изображение с надписью «Голосуй за народного мэра. 22 ноября, Николаев », а также текстовое сопровождение с призывом отдать голос за Владислава Чайка во время повторного голосования, которое состоится 22 ноября. На политическую рекламу в Facebook Владислав Чайка потратил до 800 долларов.

Также, по данным библиотеки политической рекламы Facebook, в первые два недели ноября политическая реклама таргетировалась на николаевскую аудиторию и со страницы «Оппозиционная платформа — За жизнь. Николаевщина ». Четыре рекламные объявления стоимостью до 800 долларов были оплачены политической партией «ОПЗЖ». Они рекламировали кандидата на должность городского головы Владислава Чайку и содержали призыв поддержать его во «втором туре» местных выборов.

15 11 2020 chajka fb myk 1024x947 - ОПОРА подсчитала, сколько кандидаты на пост мэра Николаева потратили на рекламу в Facebook

Также ОПОРА зафиксировала в период с 1 по 15 ноября четыре политические объявления с признаками «черного пиара», которые были запущены со страницы в Facebook под названием «Серая площадь». В двух сообщениях упоминается кандидат на должность городского головы Александр Сенкевич. В одном из них говорится, что «Александр Сенкевич ради голосов на выборах пренебрегает здоровьем горожан». Второе сообщение содержит видео интернет-издание «НикВести» с надписью «Мэр признал: за полтора года не сделано ничего, чтобы вернуть каток».

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Елена Кораб

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