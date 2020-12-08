Учитывая карантинные ограничения, торжественная церемония награждения победителей Всеукраинского рейтинга «Добросовестные налогоплательщики — 2019» прошла в режиме видео конференции, как на центральном уровне, так и в регионах.

Традиционно, главной целью этого знакового общественно — экономического проекта является популяризация основных принципов честного ведения бизнеса и определения лучших налогоплательщиков среди значительного количества достойных претендентов.

Приятно отметить, что в этом году победу в номинации «Добросовестный налогоплательщик в отрасли строительства» в категории «Малые предприятия» получило Николаевское предприятие ООО «ХЛАДОТЕХНИКА».

Награду получил директор предприятия Артем Бузник от председателя территориального отделения Всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины» в Николаевской области Наталии Запорожченко, которая отметила, что проведение ежегодного Рейтинга морально поощряет налогоплательщиков, стимулирует расширение их предпринимательской деятельности, является примером прозрачного ведения бизнеса, а также добросовестной уплаты налогов.

Поздравил руководителя предприятия и. о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, который вручил благодарность коллективу ООО «ХЛАДОТЕХНИКА» за добросовестную уплату налогов в бюджеты всех уровней, высокий уровень налоговой культуры, ответственную государственническую позицию, а также за весомый вклад в социально-экономическое развитие Николаевской области.

«Мы должны ежедневно показывать ценность каждого налогоплательщика для экономики Украины. Этот рейтинг несет мощный месседж: власть и общество должны ценить и поддерживать тех, кто добросовестно работает, платит налоги, тем самым наполняя бюджет и создавая предпосылки для социальных выплат, инфраструктурных проектов, реформы медицины, образования и тому подобное» — отметил Дмитрий Прокофьев.

Напоминаем, ежегодный Всеукраинский рейтинг «Добросовестные налогоплательщики» основано Всеукраинской общественной организацией «Ассоциация налогоплательщиков Украины» в 2011 году с целью создания благоприятных условий для развития взаимовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом и чествования лучших достижений налогоплательщиков.

Главное управление ГНС в Николаевской области.