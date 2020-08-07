Благодаря НГЗ в рамках грантового конкурса «Город инноваций – 2020» в этом году в Николаеве будут реализованы 18 социальных проектов. Об этом сообщает НМБФ «Центр социальных программ».

Много лет Николаевский глиноземный завод проводит различные грантовые конкурсы с целью повышения качества жизни в регионе присутствия и вовлечения максимального количества заинтересованных лиц в решение социально-культурных проблем города и области.

Основными задачами конкурса являются: улучшение социальной инфраструктуры города, воплощение социально значимых для горожан идей и проектов.

Грантовый конкурс состоял из трех номинаций – «Город мечты», «Поколение будущего» и «Город идей».

– В этом году на конкурс было подано 54 заявки, – говорит директор Центра социальных программ НГЗ Алена Ожема. – Для проведения независимой оценки проектов, поданных на конкурс, был создан экспертный совет. Как и прежде, в его состав вошли люди, которые являются экспертами в области благотворительной и социальной сферы, а также представители государственных структур, общественных организаций, сотрудники завода. В связи с пандемией эксперты оценивали проекты дистанционно. Каждый проект оценивался баллами по шести различным критериям. В итоге победителями стали те, кто набрал максимальное количество баллов, исходя из того, что общий бюджет грантового конкурса составил 2 млн грн. Администрирование и финансирование проектов победителей будет осуществлять Центр социальных программ НГЗ. Это делается для того, чтобы все средства были потрачены абсолютно прозрачно и с максимальной эффективностью. В связи с запретом на проведение массовых мероприятий, торжественного награждения мы не проводили, поэтому после оглашения победителей сразу приступаем к реализации их идей.

Победители грантового конкурса социальных проектов «Город инноваций – 2020»:

НДЮСК «Конгломерат». Проект «Академия боевых искусств».

Планируется создать силовую базу (тренажеры) для привлечения большего количества детей к занятию спортом. Помимо основных тренировок по кикбоксингу, 3 раза в неделю по 1,5-2 часа дети и подростки будут иметь возможность бесплатно заниматься на тренажерах.

Николаевский морской лицей. Проект «От благоустройства школьной столовой – до сохранения здоровья лицеистов».

Благодаря реализации проекта станет возможным создание комфортных условий для организации детского питания.

Николаевская гимназия №3. Проект «Кабинет природоведенья: от успешного исследования – до успешной личности»

Работа проекта направлена на создание кабинета-лаборатории естественно-научных дисциплин. Данный кабинет будет включать в себя такие отделы: географическую лабораторию с агрометеорологическим и астрономическим оборудованием, зону научно-исследовательских проектов, зону для производства посадочного материала (цветочно-декоративных растений), фито-ферму, оборудование для экологических исследований. Также будет уделено должное внимание наличию необходимого физического и химического оборудования.

Николаевская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 1 имени Олега Ольжича. Проект «STEAM-лаборатория родной школы».

Проект предполагает создание мультимедийного кабинета физики для разработки и презентации демонстрационных STEAM-проектов с целью повышения интереса учеников к науке и технологиям и дальнейшему осознанному выбору профессии данных направлений.

Николаевское городское объединение семей «НАМИСТО ДРУЗІВ», которое воспитывает молодежь с интеллектуальными нарушениями. Проект «С компьютером – на ты».

Проект нацелен на создание пространства для обучения компьютерной грамотности молодежи с интеллектуальными нарушениями. Молодежь с инвалидностью 18+ нуждается в обучении и дальнейшей работе на компьютере. Результат – ребята с интеллектуальными нарушениями, которые занимаются гончарством, обучатся создавать в интернете рекламу, тиражировать ее, находить эскизы, обучающие мастер-классы, общаться с такими же ребятами из других городов.

«Джерело та чисте суспільство». Проект «Детская спортивная экоплощадка».

В рамках проекта запланирована установка различных детских спортивных элементов в парке «Богоявленский». Задача проекта – развить спортивную культуру детей и молодежи, сделать их досуг интересным, безопасным и разнообразным. Кроме того, это оживит историческое место, коим является парк «Богоявленский».

Учреждение дошкольного образования №101. Проект «Вместе к успеху и счастливому будущему детей».

Проектом предполагается создать комфортную коррекционно-развивающую среду для детей с нарушениями речи путем оборудования кабинетов психолога и учителя-логопеда, логопедической группы необходимым интерактивным и реабилитационным оборудованием. Это позволит развивать потенциал каждого ребенка, улучшить социализацию дошкольников с особыми образовательными потребностями.

НГО «РУМ». Проект «Зона отдыха».

Реализация проекта предусматривает развитие арт-пространства под открытым небом на базе летней площадки на территории ДОФ, насыщение его культурными событиями, привлечение внимания общественности к развитию публичного пространства в городе. Реализация проекта позволит разнообразить досуг горожан и проводить культурные мероприятия под открытым небом.

«Агентство развития Николаева». Проект «Mykolaiv Smart Rout».

Проект подразумевает создание инновационного пешеходного гида, где будет отображена интересная и полезная информация о городских достопримечательностях. В рамках проекта будут установлены таблицы с QR-кодами на 15 популярных туристических локациях города, просканировав которые можно будет узнать интересную историческую информацию об объекте, его создании и прочее. Текст будет размещен на двух языках – украинском и английском, продублирован шрифтом Брайля. Для слабовидящих людей информация будет записана в виде аудиогида.

Общественная организация «Федерация аматорских николаевских театров». Проект «Детская комната профессий театрального искусства».

Реализация проекта позволит создать детскую комнату профессий театрального искусства на базе Русского театра. Это первый и единственный пример совместного времяпрепровождения семьи в театре, совершенно новое явление в мире культуры Украины. Комната будет рассчитана на детей возрастом от 4 до 12 лет, в том числе и детей с особыми потребностями. Проект позволит семьям с маленькими детьми посещать театр. В то время, как родители смотрят спектакль, либо находятся на другом мероприятии в театре, их дети будут заняты увлекательной и познавательной игрой с педагогами в специально оборудованном помещении.

СДЮСШОР по академической гребле. Проект «Спорт для всех».

Проект предполагает установку различных спортивных комплексов и тренажеров для развития силы, ловкости и координации спортсменов СДЮСШОР по академической гребле. Это позволит развивать и усовершенствовать их способности, даст возможность добиваться наивысших спортивных результатов на соревнованиях.

ДЮСШ №5. Проект «Спортград».

Команда проекта планирует установку уличных тренажеров на территории стадиона детско-юношеской спортивной школы №5, где работают четыре отделения: футбол, кикбоксинг, волейбол, легкая атлетика. В них бесплатно занимаются более 500 детей, проживающих в Корабельном и Витовском районах. Проект позволит как можно больше воспитанников задействовать на занятиях общефизической подготовки. Уличные тренажеры позволят эффективно наращивать силовые качества спортсмена, но при этом снимается нагрузка с позвоночника, что поможет избежать протрузий и межпозвоночных грыж.

Николаевская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 1 имени Олега Ольжича. Проект «Игровая площадка».

Проект ставит целью создание центра физической активности для участников образовательного процесса, повышение заинтересованности учеников к физическому развитию, стимулирование интереса и активному привлечению молодежи к спортивно-массовой деятельности. Создание системы спортивно-развлекательного уикенда для семейного отдыха учащихся и родителей. Достигнуть этого удастся благодаря установке разнообразных уличных тренажеров.

Николаевская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №26. Проект GREEN-STREAM-СENTER: От экологии души – до экологии Вселенной!».

Проект направлен на создание GREEN-STREAM-центра, который будет работать по таким направлениям: обучение учащихся основам устойчивого развития общества, экономному и возобновляемому использованию природных энергетических ресурсов и вторсырья, изучение и внедрение использования альтернативных источников энергии и многое другое.

СДЮСШОР по фехтованию. Проект «Спорт для всех».

Проект направлен на создание и установку уличных тренажеров для улучшения здоровья, развития силы и выносливости, усовершенствование способностей спортсменов для достижения наивысших результатов.

Николаевское высшее училище физической культуры. Проект «Спортзал для будущих олимпийцев».

Проект предусматривает ремонт и обустройство специализированного спортивного зала вольной борьбы для тренировок учащихся НВУФК и ДЮСШ №7 с целью общего укрепления здоровья, заполнение свободного времени детей спортивной деятельностью, достижение высоких спортивных результатов и формирования навыков здорового образа жизни.

Общественная организация «Корабельный край». Проект «Летний детский кинотеатр «Корабельный».

Идеей проекта – создать на территории Дворца культуры «Корабельный» летний детский кинотеатр. Вход в кинотеатр будет свободным для всех желающих с детьми. При наличии нормальной погоды он будет работать каждую пятницу, субботу, воскресенье с 19:00 до 21:00. Запланирован показ мультфильмов, детских и семейных фильмов.

Николаевская общеобразовательная школа №49. Проект «Дети – наше будущее».

Проект предусматривает замену травмоопасного пола в спортивном зале, где занимаются дети 1-9 классов с целью обеспечения необходимых условий для организации образовательного процесса новой украинской школы. Он будет способствовать приобретению детьми навыков физической подготовки, популяризации здорового образа жизни и открытия на базе школы № 49 спортивных кружков.