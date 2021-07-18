В преддверии дня Металлурга, Николаевский глиноземный завод подвел итоги грантового конкурса «Город инноваций- 2021». В этом году в Николаеве благодаря НГЗ будут реализованы 16 социальных проектов. Много лет Николаевский глиноземный завод проводит различные грантовые конкурсы с целью повышения качества жизни в регионе присутствия и вовлечения максимального количества заинтересованных лиц в решение социально-культурных проблем города и области.

Основными задачами конкурса является: улучшение социальной инфраструктуры города, воплощение социально значимых для горожан идей и проектов.

Грантовый конкурс состоял из двух номинаций: «Город мечты», где запрашиваемая сумма не более 300 тыс. грн., а также «Город идей», где рассматривались заявки до 100 тыс. грн.

– В этом году на конкурс было подано 44 заявки, – говорит директор Центра социальных программ НГЗ Алена Ожема. – Для проведения независимой оценки проектов, поданных на конкурс, создан экспертный совет. Как и прежде, в его состав вошли люди, которые являются экспертами в области благотворительной и социальной сферы, а также представители государственных структур, общественных организаций, сотрудники завода. В связи с пандемией эксперты оценивали проекты дистанционно. Каждый проект оценивался баллами по шести различным критериям. В итоге победителями стали те, кто набрал максимальное количество баллов, исходя из того, что общий бюджет грантового конкурса составил 2 млн грн. Администрирование и финансирование проектов победителей будет осуществлять Центр социальных программ НГЗ. Это делается для того, чтобы все средства были потрачены абсолютно прозрачно и с максимальной эффективностью.

Победители грантового конкурса социальных проектов «Город инноваций – 2021»:

Николаевское городское объединение семей «НАМИСТО ДРУЗІВ», которое воспитывает молодежь с интеллектуальными нарушениями. Проект «С кухней дружить – самостоятельным быть».

Проект подразумевает создание условий, для молодежи с интеллектуальными нарушениями, для получения навыков, возможности обучиться приготовлению кулинарных блюд, а также альтернативный вариант занятости. Результат – молодежь с инвалидностью сможет самостоятельно готовить в домашних условиях. Будет иметь четкий алгоритм приготовления блюд, а также, возможность социализации во время групповых занятий.

Николаевская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 1 имени Олега Ольжича. Проект «МЕДИАЦЕНТР: REAL SMART SPACE».

Проект направляет усилия на создание медиа центра (проведение открытых мероприятий для жителей Корабельного района, создание социальных роликов, репортажей, теленовостей, школьной газеты и т.д.). Стимулирование интереса и активного привлечения жителей района для досуга: доступ к медиа ресурсам библиотеки, деятельность киноклубов, активные обсуждения, создание базы для дистанционного образования, развитие творческого потенциала школьников через иллюстрационную деятельность, работу переводчиков, познавательно-развлекательные интенсивы во время каникул.

«Николаевский областной краеведческий музей». Проект «Музейные экологи».

Проект направлен на формирование экологической культуры у детской аудитории города Николаева путем вовлечения их в образовательные, познавательные и творческие мероприятия. На примере бережного отношения к растениям в городских парках и скверах научить бережному отношению к природе. «Музейные экологи» — это целый цикл образовательных программ для детей от 3 до 12 лет с проведением онлайн конкурса творческих работ из вторсырья.

Николаевская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 1 имени Олега Ольжича. Проект «Арена физического творчества».

Планируется создать на базе школы тренажерную зону на доступной для всех желающих площадке. Благоустроить пространство для активного отдыха всех желающих района. Проект будет способствовать повышению роли современной школьной спортивной подготовки, формированию базовых физических навыков учащихся в реализации основных приоритетов Новой украинской школы, в частности, созданию условий для развития и самореализации каждой личности, формированию здорового, спортивного поколения.

Детский сад № 144. Проект «Спортивный зал – территория здоровья».

Грантовые средства будут направлены на реализацию капитального ремонта спортивного зала. Также для приобретения актуального спортивного оборудования и инвентаря, оснащение стен детским скалодромом, укладки напольного покрытия. Все это будет травмозащитным и экологически безопасным.

Николаевский морской лицей. Проект «Актовый зал – место культурной жизни лицеистов».

Проект предусматривает модернизацию актового зала: оптимизацию определенных зон, приобретение современной мебели, технических средств. Основная цель проекта – создание безопасных и комфортных условий для посетителей актового зала: учеников, работников лицея, родителей, общественности.

Николаевская общеобразовательная школа №31. Проект «Качественное образование в современной мастерской природоведенья».

В рамках проекта предусматривается повышение качества изучения предметов естественного цикла через улучшение материальной базы кабинета биологии и химии, отвечающего современным требованиям. Совершенствование STEM-обучения в учреждении, путем заинтересованности учеников точными науками для создания собственных проектов, представление их на уровне города и Украины, для качественной подготовки к олимпиадам и научным исследованиям.

ОСМД «Океановская, 32-В». Проект «Счастливые дети».

Результатом реализации данного проекта станет установка на территории двора по ул. Океановская, 32-В детской площадки, обеспечивающей всестороннее и активное развитие детей. Благоустройство двора также предусматривает создание безопасного покрытия. Новый двор станет еще более уютным и безопасным местом для времяпрепровождения детей.

Учреждение дошкольного образования №101. Проект «Счастливое детство – залог будущего»

Предполагается улучшить и усовершенствовать коррекционно-развивающую базу учреждения дошкольного образования №101, путем обустройства групповых помещений для дошкольников необходимым интерактивным, реабилитационным оборудованием, с тем, чтобы оно развивало потенциал каждого ребенка, улучшало (облегчало) социализацию дошкольников с особыми образовательными потребностями. В результате дошкольники, среди которых есть дети с особыми образовательными потребностями, смогут получать качественные образовательные услуги, способствующие их полноценному развитию.

Николаевская общеобразовательная школа №29. Проект «Счастливые дети – позитивное будущее нации»

Цель проекта – оборудовать безопасный, комфортный и бесплатный спортивный центр для молодежи микрорайона. Для этого необходимо провести ремонт в существующем спортзале школы: заменить старые полы, постелить новый современный спортивный линолеум.

Николаевская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №26. Проект «Let’s do green steps: сделаем зеленые шаги!» (создание школьного клуба путешественников-экологов).

Интегрированный социальный проект по созданию школьного клуба путешественников-экологов будет реализован по таким направлениям: зеленый туризм — научно-познавательные экскурсии и экспедиции, школьно-семейные турпоходы, квесты, пикники выходного дня. Проведение эколого-краеведческих исследований – изучение состояния окружающей природной среды и помощь в научной работе ученым, популяризация эколого-краеведческих и эколого-правовых знаний, изучение биографий выдающихся путешественников Украины и мира, вовлечение учащихся и населения в добровольческую деятельность по очистке природных достопримечательностей от мусора и граффити, а также многое другое.

Николаевский академический художественный русский драматический театр. Проект «Каскадный фонтан театрального дворика».

Цель проекта – отремонтировать фонтан, в котором необходимо провести частичную замену и изоляцию труб, обеспечить подсветку, а также обновить внешний дизайн для эстетического наслаждения николаевцев. Водоем находится в центре дворика, изначально он проектировался как каскадный фонтан, но на данный момент не функционален. Это зона рекреации, духовного обогащения и проведения досуга горожан, в летнее время открывающая свои двери для посетителей.

ОБФ «Доброта и доверие». Проект «Центр параллельного семейного творческого развития «Свет в тебе»».

Создание совместного инклюзивного центра дневного пребывания и творческого развития детей с инвалидностью и их родителей. Направить индивидуальное развитие каждого в семье по собственному предпочтению. Используя параллельное развитие и обучение семьи в инклюзивной среде, в усовершенствованном пространстве. Без ограничения возраста.

Николаевская гимназия №49. Проект «Мечта детства».

Проект предусматривает обустройство актового зала в помещении гимназии с целью обеспечения необходимых условий для организации образовательного процесса Новой украинской школы, игровых занятий соискателей образования и воспитания детей с особыми потребностями, которые учатся в заведении. Реализация идеи будет способствовать приобретению детьми навыков социализации и проведения содержательного досуга.

КоммунальноенеприбыльноепредприятиеНиколаевского городскогосовета «Городскаябольница№3». Проект «Операционный стол».

Конечная цель проекта – приобретение нового гидромеханического операционного стола для отделения термической травмы и пластической хирургии больницы №3. Это позволит улучшить условия оказания хирургической помощи больным с термической травмой и дефектами мягких тканей вследствие гнойных воспалений, трофических язв и ран после травм и операций. Не менее важным будет и тот факт, что эксплуатация нового операционного стола также позволит проводить оперативное вмешательство пациентам детского возраста, больным с избыточной массой тела.

Николаевская гимназия №3. Проект «Зеленый класс».

Проект предусматривает создание на территории гимназии класса на свежем воздухе, что актуально в условиях пандемии. Будет благоустроена территория, разбиты клумбы, установлены беседки с лавками и столами, где можно будет проводить полноценное обучение.

Поздравляем победителей! Они могут начинать приступать к реализации своих идей.