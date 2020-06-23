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Особенности вступительной кампании 2020

Особенности вступительной кампании 2020
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Об изменениях во вступительной кампании 2020 рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий в интервью РБК-Украина.

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В частности Мандзий отметила, что в этом году изменились только сроки вступления в вузы, процедура осталась прежней.

Если мы говорим о поступлении в этом и прошлом году, оно ничем Не будет отличаться. Вступительная кампания начнется с 1 августа с регистрации в электронных кабинетах. Прием заявленный продолжается с 13 до 22 августа, до 16 августа — для тех, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО. Подача документов для зачисления на бюджет закончится 31 августа в 6:00. Зачисления поступающих на бюджет — до 5 сентября. С 15-17 сентября начинаем учебный год для первого курса.

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Алина Сидорова

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