работники НГЗ обратились к Президенту Украины, министрам и народным депутатам

Трудовой коллектив Николаевского глиноземного завода направил обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия на странице в Facebook. Также письма от НГЗ направлены Премьер-министру, Генеральному прокурору, Министру внутренних дел и народным депутатам.

«Более 2000 подписей оставили под коллективным обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому работники Николаевского глиноземного завода» – отмечают в сообщении.

В НГЗ убеждены – предприятие работает полностью в рамках закона, это подтверждают результаты многочисленных проверок контролирующих органов, предоставленные в приложениях к письмам. Но завод столкнулся с мощной и хорошо спланированной рейдерской атакой, о чем свидетельствует сразу несколько фактов.

Среди них неправомерные действия должностных лиц Заводского районного суда, многочисленные нарушения закона со стороны ОО «Стоп шлам» и недействительные экспертизы, к которым постоянно апеллируют активисты.

В полиции уже начали уголовное производство по факту мошенничества основателей ОО «Стоп шлам». В то же время нарушения должностных лиц Заводского районного суда расследуются в ГБР по ст. 376-1 УК Украины «Незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда» и по ст. 364 – «Злоупотребление властью или служебным положением». А эксперты, которые выполнили сомнительные экспертизы, привлечены к дисциплинарной ответственности, их свидетельства приостановлены.

«Поэтому можем констатировать, что Николаевский глиноземный завод столкнулся с мощной и хорошо спланированной рейдерской атакой, в которой слаженно действуют «активисты», юристы, эксперты, судьи и тд. Сейчас все они – фигуранты уголовных производств. Но продолжают давить через уличные акции, распространение недостоверной информации в СМИ и введение в заблуждение представителей власти», – говорится в сообщении.

Сотрудники НГЗ считают, что работа одного из последних крупных промышленных предприятий Николаевской области может оказаться под угрозой. А остановка НГЗ неизбежно приведет к социальному взрыву в регионе. Ведь благодаря заводу стабильный доход получает почти 10 000 рабочих и членов их семей, пополняются бюджеты различных уровней и реализуются десятки социальных проектов общественных организаций и местных властей.

Именно поэтому трудовой коллектив завода просит Президента Украины, министров и народных депутатов обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг НГЗ, и не допустить уничтожения одного из последних работающих промышленных предприятий Николаевской области.

Ранее около тысячи работников НГЗ митинговали под Николаевским апелляционным судом. Там рассматривается дело по иску ОО «Стоп шлам», которая подозревается в мошенничестве, но всё же пытается отсудить у завода 9,2 млрд грн. «морального ущерба».