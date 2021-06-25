В Николаевском зоопарке продолжают строить «Остров зверей». Проект предусматривает строительство летних вольеров для больших кошек. В новой локации разместят ягуаров и леопардов. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Как известно, работы над комплексом стартовали осенью прошлого года. 10 ноября по этому случаю на строительной площадке торжественно заложили символическую капсулу.

сюжет ТРК Сатурн

На сегодняшний день фактически завершена бетонная часть, осуществляется облицовка, работают с фасадом. Сейчас можно увидеть непосредственно монтаж ферм. Работы довольно много, а дождливая погода немного препятствовала. Однако будем ускорять темп, — сказал вицемер Сергей Коренев.

Заместитель городского головы рассказал, что по плану также — строительство бассейнов для хищников, смотровой площадки, монтаж сетей над фермами для безопасности посетителей