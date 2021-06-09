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Главная страница » Blog » Бизнес » Осуществляете розничную реализацию коктейлей, изготовленных с использованием алкогольных напитков – не забудьте оплатить акцизный налог

Осуществляете розничную реализацию коктейлей, изготовленных с использованием алкогольных напитков — не забудьте оплатить акцизный налог

koktejli na fb - Осуществляете розничную реализацию коктейлей, изготовленных с использованием алкогольных напитков - не забудьте оплатить акцизный налог
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Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что в соответствии с п.п. 212.1.11 п. 212. 1 ст. 212 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VІ с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) плательщиком акцизного налога есть лицо — субъект хозяйственной деятельности розничной торговли, что осуществляет реализацию подакцизных товаров.

Реализация субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли подакцизных товаров — продажа пива, алкогольных напитков, табачных изделий, табака, промышленных заменителей табака и жидкостей, которые используются в электронных сигаретах, непосредственно гражданам и другим конечным потребителям для их личного некоммерческого использования независимо от формы расчетов, в том числе на разлив в ресторанах, кафе, барах, других объектах общественного питания (п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Напоминаем, что алкогольные напитки — продукты, полученные путем спиртового брожения сахаросодержащих материалов или изготовлены на основе пищевых спиртов с содержимым спирта этилового более 0,5 проц. объемных единиц, которые отмечены в товарных позициях 2203, 2204, 2205, 2206 (кроме кваса «живого» брожения), 2208 согласно УКТ ВЭД, а также с содержимым спирта этилового 8,5 проц. объемных единиц и больше, которые отмечены в товарных позициях 2103 90 30 00, 2106 90 согласно УКТ ВЭД (п.п. 14.1.5 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Следовательно, коктейли, изготовленные с использованием алкогольных напитков, если содержимое спирта этилового в таких коктейлях превышает 0,5 проц. объемных единиц, подпадают под определение алкогольных напитков.

Продажа указанных коктейлей непосредственно гражданам и другим конечным потребителям для их личного некоммерческого использования независимо от формы расчетов, в том числе на разлив в ресторанах, кафе, барах, других объектах общественного питания, являются операциями с реализации субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли подакцизных товаров. Такие операции являются объектом налогообложения акцизным налогом в соответствии с п.п. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 НКУ.

Ставка акцизного налога с объемов реализации субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли, в частности, алкогольных напитков в соответствии с п.п. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 НКУ составляет 5 процентов.

При этом, базой налогообложения является стоимость (с налогом на добавленную стоимость и без учета акцизного налога с реализации субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли подакцизных товаров) подакцизных товаров, которые реализованы в соответствии с п.п. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 НКУ (п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 НКУ).

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Людмила Александрова

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