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Осужденного, который сбежал из Новобугского исправительного центра, задержали в Полтавской области

Осужденного, который сбежал из Новобугского исправительного центра, задержали в Полтавской области
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В среду, 3 февраля 2021 под процессуальным руководством Баштанской местной прокуратуры, мобильной группой государственного учреждения «Новобугский исправительный центр № 103» задержан осужденный, который 11 января этого года самовольно покинул пределы исправительного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Беглеца задержали на Полтавщине.

По факту самовольного оставления осужденным исправительного учреждения 12 января 2021 начато уголовное производство по ч. 1 ст.390 УК Украины (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы).

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Людмила Александрова

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