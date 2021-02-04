В среду, 3 февраля 2021 под процессуальным руководством Баштанской местной прокуратуры, мобильной группой государственного учреждения «Новобугский исправительный центр № 103» задержан осужденный, который 11 января этого года самовольно покинул пределы исправительного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Беглеца задержали на Полтавщине.

По факту самовольного оставления осужденным исправительного учреждения 12 января 2021 начато уголовное производство по ч. 1 ст.390 УК Украины (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы).