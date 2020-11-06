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От 170 до 255 грн.: Парламент поддержал штрафы за нарушение масочного режима

От 170 до 255 грн.: Парламент поддержал штрафы за нарушение масочного режима
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6 ноября принят Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)». Об этом сообщается на сайте  ВРУ.

Закон направлен на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, среди населения Украины.

Законом статья 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополнена частью второй, предусматривающей административную ответственность за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок.

Согласно Закону, «Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, — влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн.)».

Налагать штрафы смогут органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.

Штраф может взиматься на месте совершения административного нарушения с помощью безналичных платежных устройств.

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Елена Кораб

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