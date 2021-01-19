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Главная страница » Blog » Криминал » От 8 до 12 лет лишения свободы грозит семейной паре из Одессы за распространение наркотиков в Николаеве

От 8 до 12 лет лишения свободы грозит семейной паре из Одессы за распространение наркотиков в Николаеве

От 8 до 12 лет лишения свободы грозит семейной паре из Одессы за распространение наркотиков в Николаеве
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Трем членам организованной преступной группы, которые распространяли наркотические и сильнодействующие лекарственные средства путем «закладок» на территории Николаева сообщили о подозрении по новой правовой квалификации.

Об этом сообщают в Николаевской областной прокуратуре.

Правоохранители установили, что фигуранты действовали в составе организованной группы и изменили квалификацию по ч.2 ст.307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или х аналогов) на часть 3 этой статьи.

По данным следствия, семейная пара из Одессы — 30-летняя женщина и ее 35-летний сожитель, организовали сбыт наркотических средств на территории Николаева. С этой целью они привлекли 29 летнего местного жителя, который распространял наркотические средства путем «закладок». Оплату за товар принимали через электронные платежные системы, а затем легализовали через банковские счета.

По месту жительства фигурантов обнаружили и изъяли значительное количество наркотических средств, черновые записи, банковские карты, мобильные телефоны, деньги.

Подозреваемых задержали 5 мая прошлого года. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет.

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Алина Сидорова

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