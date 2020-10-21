Атмосфера, в которой дети принимают пищу, сказывается на их здоровье. В этом убедились ученики и преподаватели Николаевского морского лицея имени профессора Александрова. Коллектив учебного заведения летом отремонтировал старую школьную, тем самым превратив ее в место, где можно пообедать в комфортных условиях. Реализовать свои планы учителям и ученикам лицея помогло участие в грантовом конкурсе от НГЗ «Город инноваций 2020».

Покрашенные стены и потолок, новые мойки и мебель, картины и цветы. Именно так сейчас выглядит обновленная столовая Николаевского морского лицея. И даже не вериться, что всего полгода назад здесь все было по-другому. Изношенные столы и стулья, старые мойки, ржавые труби и плесень на стенах. Обедать в такой столовой было некомфортно. Поэтому, рассказывает директор лицея Татьяна Геллер, было принято решение организовать ремонт. И ни какой-нибудь, а качественный, на многие годы. Реализовать планы учебному заведению помогло участие в грантовом конкурсе НГЗ «Город инноваций -2020».

«Мы написали грант. Он называется «От благоустройства школьной столовой к здоровью лицеистов». Дело в том, что школа была старая, 37-я школа. И, конечно, мебель, стены, потолок… И поэтому мы сделали вместе этот проект. Написали, нарисовали, как у нас это будет. И победили! Мы очень счастливы, что победили в конкурсе», рассказывает директор Николаевского морского лицея имени профессора М.Александрова Татьяна Геллер.

сюжет ТРК Сатурн

К 64 тысячам выигранных в конкурсе средствам доложили свои деньги, и закипела работа. Школьники — а их в лицее учится более 3 сотен — после возвращения с летних каникул не узнали свою столовую. Говорят: теперь тут и еда вкусная, и атмосфера вызывает аппетит.

«Я каждый день обеда. в наше лицейской столовой. Мне нравится, что тут много цветов, в столовой очень уютно. Я всегда заказываю горячие обеды. Мне нравится жаренная картошка с котлетой», — рассказывает ученик 10 класса Андрей Гуржий.

«Я часто хожу в столовую. Здесь очень комфортно, потому что поставили новую мебель. А также еда продается с соблюдением карантинных ограничений», — делится впечатлениями ученица 10 класса Элина Шейная.

Приятным обновлениям, которые произошли в столовой, доволен и работающий тут персонал.

«Новое, чистое, сейчас мне привезли столы, мойки, ставить будут краны. Очень хорошо, мне очень нравится. По сравнению с тем как было — это небо и земля. Дети довольны, они замечают каждую мелочь. Появились подставочки- они видят. Им очень нравится», — говорит буфетчица Ольга Хлыстова.

С ней согласна и директор лицея.

«Лицеисты, вот я наблюдала в прошлом году, судочки брали и ели где-то в кабинетах. На сегодня есть график и я вижу, что практически 100% едят только в столовой. Мы очень благодарны ЦСП НГЗ за то, что очень оперативно сделали большое дело. Действительно — это шаг к здоровью лицеистов, то, что они могут в комфортных условиях принимать пищу», — отмечает Татьяна Геллер.

Работы в столовой еще продолжаются. В ближайшее время тут сделают ремонт и обновят мебель в помещениях для персонала.