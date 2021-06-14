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Главная страница » Blog » Бизнес » От Николаевщины в государственный бюджет поступило почти 1,1 млрд гривен НДС

От Николаевщины в государственный бюджет поступило почти 1,1 млрд гривен НДС

pdv na fb - От Николаевщины в государственный бюджет поступило почти 1,1 млрд гривен НДС
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ГНС Николаевщины эффективно отрабатывает рисковые операции субъектов хозяйственной деятельности, обнаруживает и разрушает схемы по формированию фиктивного налогового кредита, который обеспечивает увеличение объемов декларирования НДС к уплате в бюджет.

Весомые показатели сбора НДС свидетельствуют об эффективном администрировании этого налога, повышении уровня аналитической работы, последовательной борьбе с налоговыми схемами, обеспечении благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе.

Как сообщили в управлении по вопросам выявления и отработки налоговых рисков ГУ ГНС в Николаевской области, в январе-мае 2021 года в государственный бюджет мобилизовано почти 1,1 млрд грн НДС с произведенных в Украине товаров, что на 26,2 млн грн, или на 2,5 проц. превышает прошлогодние поступления по НДС за указанный период.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Людмила Александрова

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