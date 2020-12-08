ГНС Николаевщины эффективно отрабатывает рисковые операции субъектов хозяйственной деятельности, выявляет и разрушает схемы по формированию фиктивного налогового кредита, который обеспечивает увеличение объемов декларирования НДС к уплате в бюджет. Следует отметить, что налог на добавленную стоимость остается флагманом среди бюджетоформирующих налогов, удельный вес которого в общей сумме поступлений в государственный бюджет составляет почти 45 процентов.

Весомые показатели по сбору НДС свидетельствуют об эффективном администрировании этого налога, улучшении сервисного обслуживания плательщиков НДС, создании комфортных условий для ведения бизнеса в регионе.

Так, в январе-ноябре 2020 года в государственный бюджет мобилизовано почти 2,5 млрд грн НДС с произведенных в Украине товаров, что на 238,3 млн грн, или на 10,6 проц. превышает поступление налога на добавленную стоимость в январе-ноябре 2019 года.

Главное управление ГНС в Николаевской области.