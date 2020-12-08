Сегодня Вторник, 8 декабря, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Юный николаевец стал лауреатом Всеукраинского Конкурса «Звёздный Кайт 2019–2020»

Юный николаевец стал лауреатом Всеукраинского Конкурса «Звёздный Кайт 2019–2020»

Определены лучшие налогоплательщики Украины: среди награжденных — Николаевское предприятие ООО «Хладотехника»

Определены лучшие налогоплательщики Украины: среди награжденных — Николаевское предприятие ООО «Хладотехника»

За минувшие сутки на Николаевщине выздоровевших от COVID-19 больше, чем заболевших

За минувшие сутки на Николаевщине выздоровевших от COVID-19 больше, чем заболевших

В Украине за сутки COVID-19 заболели почти 11 тысяч человек, выздоровели – почти 13 тысяч

В Украине за сутки COVID-19 заболели почти 11 тысяч человек, выздоровели – почти 13 тысяч

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » От Николаевщины в государственный бюджет поступило почти 2,5 млрд грн НДС

От Николаевщины в государственный бюджет поступило почти 2,5 млрд грн НДС

От Николаевщины в государственный бюджет поступило почти 2,5 млрд грн НДС
0

ГНС Николаевщины эффективно отрабатывает рисковые операции субъектов хозяйственной деятельности, выявляет и разрушает схемы по формированию фиктивного налогового кредита, который обеспечивает увеличение объемов декларирования НДС к уплате в бюджет. Следует отметить, что налог на добавленную стоимость остается флагманом среди бюджетоформирующих налогов, удельный вес которого в общей сумме поступлений в государственный бюджет составляет почти 45 процентов.

Весомые показатели по сбору НДС свидетельствуют об эффективном администрировании этого налога, улучшении сервисного обслуживания плательщиков НДС, создании комфортных условий для ведения бизнеса в регионе.

Так, в январе-ноябре 2020 года в государственный бюджет мобилизовано почти 2,5 млрд грн НДС с произведенных в Украине товаров, что на 238,3 млн грн, или на 10,6 проц. превышает поступление налога на добавленную стоимость в январе-ноябре 2019 года.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

Spread the love
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Украине перед Новым Годом усилят охрану елок
Next post Налоговые новации и особенности поддержки бизнеса в условиях пандемии обсудили в ГНС Николаевщины на заседании Общественного совета

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»