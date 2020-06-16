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От Николаевщины в казначейство поступило свыше 1 млрд грн НДС

От Николаевщины в казначейство поступило свыше 1 млрд грн НДС
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ГНС Николаевщины эффективно отрабатывает рисковые операции субъектов хозяйственной деятельности, выявляет и разрушает схемы по формированию фиктивного налогового кредита, что обеспечивает увеличение объемов декларирования НДС к уплате в бюджет.

Значительные показатели по сбору НДС свидетельствуют об эффективном администрировании этого налога, повышения уровня аналитической работы, последовательной борьбе с налоговыми схемами, обеспечение благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе.

Как сообщили в управлении налогов и сборов с юридических лиц ГУ ГНС в Николаевской области, в январе-мае 2020 года в государственный бюджет мобилизовано свыше 1 млрд грн НДС с произведенных в Украине товаров, что на 216,5 млн грн, или на 26,1 проц. превышает прошлогодние поступления по НДС за указанный период.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Елена Кораб

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