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Главная страница » Blog » Бизнес » От Николаевщины за восемь месяцев государственная казна получила почти 1,7 млрд грн НДС

От Николаевщины за восемь месяцев государственная казна получила почти 1,7 млрд грн НДС

От Николаевщины за восемь месяцев государственная казна получила почти 1,7 млрд грн НДС
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ГНС Николаевщины благодаря качественному налоговому администрированию, эффективному функционированию риск ориентированной системы контроля, проведению информационно-разъяснительной работы и открытого диалога с субъектами хозяйственной деятельности, а также активной работе по предотвращению схем минимизации, обеспечивает стабильное поступление налога на добавленную стоимость в бюджет. Так, в государственный бюджет мобилизовано 1666,6 млн грн НДС с произведенных в Украине товаров, что на 244,7 млн грн, или на 17,2 проц. больше, чем в январе-августе 2019 года.

Как отметил и. о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, увеличение поступлений по налогу на добавленную стоимость подтверждает принцип прозрачности в администрировании налога на добавленную стоимость, как действенного механизма контроля за начислением и уплатой НДС, совершенствования работы электронных сервисов для плательщиков НДС, а также своевременного разрушения преступных схем минимизации налогов и конвертации средств.

В Главном управлении ГНС в Николаевской области заверили, что позитивная динамика поступлений платежей в бюджет будет сохраняться и в дальнейшем, ведь в приоритетах Службы — открытые партнерские взаимоотношения с бизнесом, качественное сервисное обслуживание и повышение налоговой культуры налогоплательщиков.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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