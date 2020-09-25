ГНС Николаевщины благодаря качественному налоговому администрированию, эффективному функционированию риск ориентированной системы контроля, проведению информационно-разъяснительной работы и открытого диалога с субъектами хозяйственной деятельности, а также активной работе по предотвращению схем минимизации, обеспечивает стабильное поступление налога на добавленную стоимость в бюджет. Так, в государственный бюджет мобилизовано 1666,6 млн грн НДС с произведенных в Украине товаров, что на 244,7 млн грн, или на 17,2 проц. больше, чем в январе-августе 2019 года.

Как отметил и. о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, увеличение поступлений по налогу на добавленную стоимость подтверждает принцип прозрачности в администрировании налога на добавленную стоимость, как действенного механизма контроля за начислением и уплатой НДС, совершенствования работы электронных сервисов для плательщиков НДС, а также своевременного разрушения преступных схем минимизации налогов и конвертации средств.

В Главном управлении ГНС в Николаевской области заверили, что позитивная динамика поступлений платежей в бюджет будет сохраняться и в дальнейшем, ведь в приоритетах Службы — открытые партнерские взаимоотношения с бизнесом, качественное сервисное обслуживание и повышение налоговой культуры налогоплательщиков.

Главное управление ГНС в Николаевской области.