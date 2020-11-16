Одним с бюджетоформирующих платежей местных общин является акцизный налог с реализации субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли подакцизных товаров (алкогольных напитков и табачных изделий). На Николаевщине розничную торговлю алкоголем и табаком осуществляют 2 186 субъектов хозяйственной деятельности, в т.ч. 1908 физических лиц и 278 — юридических лиц.

Как сообщили в ведомстве, благодаря эффективной работе ГНС Николаевщины относительно качественного администрирования налогов, противодействия незаконному обращению подакцизной продукции, недопущения субъектами хозяйственной деятельности безлицензионной деятельности на рынке подакцизных товаров, в январе — октябре 2020 года от продажи алкогольных напитков и табачных изделий в местную казну обеспечено 147,4 млн грн, что на 10,3 млн грн или почти на 8 проц. больше, чем в январе — октябре 2019 года.

Кроме того, по результатам мероприятий, направленных на уменьшение теневого оборота подакцизных товаров, Главным управлением ГНС в Николаевской области за 10 месяцев текущего года проведены 172 проверки субъектов хозяйственной деятельности, по результатам которых применены финансовые санкции на сумму 8,9 млн грн, с которых 2,3 млн грн уже поступило в бюджет.

Напомним, что субъекты предпринимательства ежемесячно платят пятипроцентный акцизный налог с реализации алкогольных напитков и табачных изделий в розницу, имея соответствующие лицензии. Платеж полностью зачисляется в бюджет той территориальной общины, где осуществляется торговля.

Средства от уплаты акцизного налога в местные бюджеты направляются территориальными общинами на поддержку заведений образования и медицины, на ремонт дорог, строительство спортивных и детских площадок, других социальных проектов.

Главное управление ГНС в Николаевской области.