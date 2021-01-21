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От услуг «Николаевгазсбыта» отказались уже более 10 тысяч потребителей и перешли к «Нафтогазу», — Гладков

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Главная страница » Blog » Власть » От услуг «Николаевгазсбыта» отказались уже более 10 тысяч потребителей и перешли к «Нафтогазу”, – Гладков

От услуг «Николаевгазсбыта» отказались уже более 10 тысяч потребителей и перешли к «Нафтогазу», — Гладков

От услуг «Николаевгазсбыта» отказались уже более 10 тысяч потребителей и перешли к «Нафтогазу», — Гладков
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С февраля цена на газ будет фиксированной — до 6,99 грн за газ и до 2,148 за его транспортировку за метр кубический.

Об этом в четверг, 21 января, в ходе онлайн-брифинга рассказали замглавы Николаевской ОГА Игорь Кузьмин и начальник управления ЖКХ облгосадминистрации Евгений Гладков.

“В Правительстве определились, что в ближайшее время разработают порядок, по которому будут проводить возмещение части тарифа для тех, кто использует электрическую энергию для отопления. Также надеюсь, что в ближайшее время будет решен вопрос относительно снижения или компенсации стоимости тарифа на электроэнергию для людей, проживающих в пределах 30 км от атомных электростанций”, — сказал Кузьмин.

Также он отметил, что в Украине с сентября 2020 года заработал рынок газа и насегодняшний день уже есть значительное количесво компаний — поставщиков газа, среди которых кажый гражданин или домохозяйство может выбрать себе подходящую. При этом, районные администрации, обединенные территориальные общины, сельские, поселковые советы, старосты, должны проовести разъяснительную работу среди населения о возможности смены поставщиков газа через мобильные приложения.

По информации Евгения Гладкова, на сегодняшний день от услуг «Николаевгазсбыта» отказались уже более 10 тысяч потребителей и перешли к «Нафтогазу».

Он рассказал, что законодательство дает потребителям 2 месяца на решение о выборе газопоставщика. Те, кто за это время не определятся, автоматически перейдут к «Нафтогазу».

«При смене поставщика никто не теряет субсидии и льготы, они сохраняются – это урегулировано на законодательном уровне», – акцентировал Гладков.

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Людмила Александрова

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