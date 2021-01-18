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Главная страница » Blog » Бизнес » От землевладельцев и арендаторов Николаевщины в бюджет поступило 822,7 млн гривен платы за землю

От землевладельцев и арендаторов Николаевщины в бюджет поступило 822,7 млн гривен платы за землю

От землевладельцев и арендаторов Николаевщины в бюджет поступило 822,7 млн гривен платы за землю
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Плата за землю традиционно остается в тройке лидеров налоговых поступлений в местные бюджеты. Поступления платы за землю составляют 11,3% общих поступлений местных бюджетов. Именно поэтому, Главным управлением ГНС в Николаевской области уделяется значительное внимание эффективному администрированию земельного налога и арендной платы за землю.

Так, в 2020 году в местные бюджеты Николаевщины мобилизовано 822,7 млн гривенн земельного налога и арендной платы за землю: 571,2 млн гривен от юридических лиц и 251,5 млн гривен от физических лиц.

Следует отметить, что владельцы земли и землепользователи совершают плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком. В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком налог платится за фактический период пребывания земли в собственности или пользовании в текущем году.

Обращаемся к владельцам земли и землепользователям — юридическим лицам и гражданам с просьбой своевременно рассчитываться с бюджетом. Ведь средства в виде земельного налога и арендной платы за землю направляются на развитие и решение социально-экономических вопросов местных общин.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Алина Сидорова

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