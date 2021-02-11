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Главная страница » Blog » Власть » Открытые полицейские фронт-офисы заработают в каждом регионе страны – глава Нацполиции

Открытые полицейские фронт-офисы заработают в каждом регионе страны — глава Нацполиции

Открытые полицейские фронт-офисы заработают в каждом регионе страны — глава Нацполиции
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Об этом Игорь Клименко сообщил сегодня, 11 февраля.

Полицейские фронт-офисы станут новой моделью первичной коммуникации с гражданами в отделах и управлениях полиции.

«По-прежнему, основным критерием оценки нашей работы является доверие граждан. Поэтому мы стараемся стать более открытым ведомством, предоставляя качественный полицейский сервис. И в ближайших планах — фронт-офисы в каждом подразделении. Вместо небольшого зарешеченного окна в полицейском фойе создадим для посетителей удобное пространство. Компетентные и доброжелательные специалисты будут оказывать гражданам консультации, принимать у них обращения», — сообщил глава Нацполиции.

Такие фронт-офисы ориентированы на максимальную результативность, оперативное предоставление полицейских услуг и комфортные условия для граждан.

Уже три года такой «прозрачный» фронт-офис эффективно работает в Голосеевском управлении полиции города Киева. Он создан в рамках пилотного проекта при содействии ИСИТАР и Бюро по правоохранительным вопросам Государственного департамента США.

В Украине внедрят новую модель организации деятельности Национальной полиции Украины

Впоследствии еще два фронт-офиса заработают в Святошинском и Шевченковском районах столицы. В современном полицейском управлении будет полностью изменена рабочая зона. Каждый из посетителей сможет лично видеть, как работает полиция. Ведь это помещение спроектировано по европейским стандартам работы: здесь отсутствуют решетки, вместо них — прозрачные стены и открытое пространство с системой видеонаблюдения, что позволяет на должном уровне обеспечить соблюдение прав граждан.

Современные методики, логистика и обновленная техника в таком фронт-офисе позволяют быстро и качественно получить любую услугу. Для информационной помощи гражданам работает группа первичной коммуникации. Здесь можно получить консультацию, написать заявление о совершении правонарушения или потери документов, записаться на личный прием, узнать о результатах рассмотрения своего обращения и оставить отзыв о работе полицейских.

Предупреждение неправомерных действий и провокаций — система «Custody Records»

«Конечно, на переформатирование работы нужно время и финансовые затраты. Но я убежден, что они себя оправдают. И прежде всего, это почувствуют сами граждане », — подчеркнул Игорь Клименко.

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Татьяна Корбун

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