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Главная страница » Blog » Бизнес » Относительно особенностей освобождения от налогообложения НДС операций, которые осуществляются в рамках реализации проектов, которые финансируются НАТО

Относительно особенностей освобождения от налогообложения НДС операций, которые осуществляются в рамках реализации проектов, которые финансируются НАТО

nato na fb - Относительно особенностей освобождения от налогообложения НДС операций, которые осуществляются в рамках реализации проектов, которые финансируются НАТО
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Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что с
целью применения норм Налогового кодекса Украины в части
налогообложения НДС, учитывая положения Соглашения между
Правительством Украины и Организацией Североатлантического договора о
статусе Представительства НАТО в Украине, ратифицированого Законом
Украины от 04 февраля 2016 года №989 — VIII, ГНС Украины в письме от
29.04.2021 №10196/7/99-0-21-03-02-07 предоставила разъяснение относительно
особенностей освобождения от налогообложения НДС операций, которые
осуществляются в рамках реализации проектов, которые финансируются
НАТО.
В соответствии со ст. 1 Соглашения :
проект, который финансируется НАТО означает любой проект или
деятельность, в том числе, но не ограничиваясь, научной, с привлечением
гражданского общества, технической помощью или научно-
исследовательскими проектами, которые финансируются НАТО, то ли в рамках
Программы «Наука ради мира и безопасности», трастового фонда или иным
образом;
реципиент означает любое юридическое или физическое лицо,
расположенное или которое проживает в Украине, которая получает средства
и/или оборудование в рамках проекта, который финансируется НАТО.
Согласно статьям 7, 25 и 26 Соглашения персонал Представительства
НАТО освобождается от налогов и может ввозить товары для личного
пользования без любых ограничений и взыскания любых налогов, таможенных
платежей и других сборов любого характера, в той мере, в которой такие
привилегии и имунитеты не предоставляются уже предвиденными в
соответствии со статьей 6 Соглашения.
Проекты, которые финансируются НАТО, в том числе их активы, доходы и
другое имущество (которым владеет реципиент или другое лицо от имени
реципиента) освобождаются от:
всех прямых и непрямых налогов; вместе с тем ни НАТО, ни реципиент не
будут претендовать на освобождение от налогов и платежей, которые связаны с
оплатой коммунальных услуг;
всех таможенных и других сборов и количественных ограничений на ввоз
и вывоз относительно товаров, который ввозится или вывозится в связи с или в
поддержку проекта, который финансируется НАТО; товары, которые ввозятся в
соответствии с этим освобождением не должны отчуждаться путем их продажи
или дарования в Украине, за исключением условий, утвержденных
Правительством Украины;
всех таможенных сборов и других сборов и/или количественных
ограничений на ввоз и вывоз относительно публикаций, связанных с проектом,
который финансируется НАТО.

Реципиентам позволяется заключать прямые контракты на приобретение
товаров, услуг и строительства из любого источника внутри и за пределами
Украины относительно проекта, который финансируется НАТО. Такие
контракты, товары, услуги и строительство не подлежат уплате пошлин,
налогов, налога на добавленную стоимость и других платежей в Украине.
Товары, услуги и строительство, приобретенные в соответствии с этим
положением, не должны отчуждаться путем их продажи или дарования в
Украине, за исключением условий, утвержденных Правительством Украины.
Следовательно, при условии соблюдения требований, определенных
Соглашением и Налоговым кодексом Украины, освобождению от
налогообложения НДС будут подлежать операции по поставке товаров/услуг в
рамках реализации проектов, которые финансируются НАТО, в том числе
прямых контрактов на приобретение товаров, услуг и строительства из любого
источника внутри и за пределами Украины относительно проектов, которые
финансируются НАТО.
По такими освобожденными от налогообложения НДС операциями
поставщики (плательщики НДС) обязаны составлять налоговые накладные и
регистрировать их в ЕРНН в установленные НКУ сроки с учетом требований,
установленных нормами статьи 201 раздела V НКУ и положениями Порядка
заполнения налоговой накладной утвержденого приказом Министерства
финансов Украины от 31.12.2015 № 1307.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Людмила Александрова

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