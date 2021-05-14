Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что с

целью применения норм Налогового кодекса Украины в части

налогообложения НДС, учитывая положения Соглашения между

Правительством Украины и Организацией Североатлантического договора о

статусе Представительства НАТО в Украине, ратифицированого Законом

Украины от 04 февраля 2016 года №989 — VIII, ГНС Украины в письме от

29.04.2021 №10196/7/99-0-21-03-02-07 предоставила разъяснение относительно

особенностей освобождения от налогообложения НДС операций, которые

осуществляются в рамках реализации проектов, которые финансируются

НАТО.

В соответствии со ст. 1 Соглашения :

проект, который финансируется НАТО означает любой проект или

деятельность, в том числе, но не ограничиваясь, научной, с привлечением

гражданского общества, технической помощью или научно-

исследовательскими проектами, которые финансируются НАТО, то ли в рамках

Программы «Наука ради мира и безопасности», трастового фонда или иным

образом;

реципиент означает любое юридическое или физическое лицо,

расположенное или которое проживает в Украине, которая получает средства

и/или оборудование в рамках проекта, который финансируется НАТО.

Согласно статьям 7, 25 и 26 Соглашения персонал Представительства

НАТО освобождается от налогов и может ввозить товары для личного

пользования без любых ограничений и взыскания любых налогов, таможенных

платежей и других сборов любого характера, в той мере, в которой такие

привилегии и имунитеты не предоставляются уже предвиденными в

соответствии со статьей 6 Соглашения.

Проекты, которые финансируются НАТО, в том числе их активы, доходы и

другое имущество (которым владеет реципиент или другое лицо от имени

реципиента) освобождаются от:

всех прямых и непрямых налогов; вместе с тем ни НАТО, ни реципиент не

будут претендовать на освобождение от налогов и платежей, которые связаны с

оплатой коммунальных услуг;

всех таможенных и других сборов и количественных ограничений на ввоз

и вывоз относительно товаров, который ввозится или вывозится в связи с или в

поддержку проекта, который финансируется НАТО; товары, которые ввозятся в

соответствии с этим освобождением не должны отчуждаться путем их продажи

или дарования в Украине, за исключением условий, утвержденных

Правительством Украины;

всех таможенных сборов и других сборов и/или количественных

ограничений на ввоз и вывоз относительно публикаций, связанных с проектом,

который финансируется НАТО.

Реципиентам позволяется заключать прямые контракты на приобретение

товаров, услуг и строительства из любого источника внутри и за пределами

Украины относительно проекта, который финансируется НАТО. Такие

контракты, товары, услуги и строительство не подлежат уплате пошлин,

налогов, налога на добавленную стоимость и других платежей в Украине.

Товары, услуги и строительство, приобретенные в соответствии с этим

положением, не должны отчуждаться путем их продажи или дарования в

Украине, за исключением условий, утвержденных Правительством Украины.

Следовательно, при условии соблюдения требований, определенных

Соглашением и Налоговым кодексом Украины, освобождению от

налогообложения НДС будут подлежать операции по поставке товаров/услуг в

рамках реализации проектов, которые финансируются НАТО, в том числе

прямых контрактов на приобретение товаров, услуг и строительства из любого

источника внутри и за пределами Украины относительно проектов, которые

финансируются НАТО.

По такими освобожденными от налогообложения НДС операциями

поставщики (плательщики НДС) обязаны составлять налоговые накладные и

регистрировать их в ЕРНН в установленные НКУ сроки с учетом требований,

установленных нормами статьи 201 раздела V НКУ и положениями Порядка

заполнения налоговой накладной утвержденого приказом Министерства

финансов Украины от 31.12.2015 № 1307.

Главное управление ГНС в Николаевской области