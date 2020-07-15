Из-за изменения тарифа на доставку газа с 1 января 2020 года, КП «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевская ТЭЦ» задолжали «Николаевгазу» 35,5 млн. гривен. Если долг не погасить — не будет газа, следовательно и пуск тепла окажется на грани срыва. Об этом заявили представители предприятий во время пресс-конференции, которую посвятили подготовке к отопительному сезону. Дело в том, что повышение стоимости транспортировки не было учтено в тарифах на отопление.

Меня, как руководителя предприятия, волнует каким образом будет начинатся отопительный сезон. Есть нормативные документы, которые не позволяют нам пустит газ при наличии таких долгов, которые и дальше будут не уменьшаться, а только расти, — констатирует председатель правления АО «Николаевгаз» Татьяна Бузовская.

Чтобы приостановить рост долгов за газ, нужно немедленно повышать тариф на отопление или обратиться к государству, чтобы разницу между доходами и расходами компенсировали из бюджета, — заявил руководитель «Николаевоблтеплоэнерго».

Для того, чтоб выйти из ситуации и избежать срыва отопительного сезона, нам нужен пересмотр тарифа от НКРЕКП, нужно чтоб Верховная Рада приняла закон о публичных договорах. Только в таком случае ситуация выровняется, это касается и «Николаевоблтеплоенерго» и «ТЭЦ».

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