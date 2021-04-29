Народный депутат Давид Арахамия сообщил, что там в ближайшее время будет решаться судьба об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина24«.

У нас будет обсуждение этого вопроса на фракции где-то в десятых числах мая. Учитывая серию провальных обещаний относительно вакцинации, я считаю, что должны быть какие-то решения. Возможно, это будет предупреждение. Кандидатура Ляшко была на радаре, некоторые еще есть кандидатуры, — заявил нардеп. — сказал Арахамия.

По его словам нардепа, министр здравоохранения — это политическая должность, поэтому он должен нести политическую ответственность за провалы работы. Кроме того, в мае планируют рассмотреть и другие кадровые перестановки в правительстве.