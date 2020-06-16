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Отсутствие питьевых фонтанчиков и раздевалок, антисанитария в туалетах — в Николаеве проверили готовность городских пляжей к приему отдыхающих

Отсутствие питьевых фонтанчиков и раздевалок, антисанитария в туалетах — в Николаеве проверили готовность городских пляжей к приему отдыхающих
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Специалисты  ГУ   Госпродпотребслужбы в Николаевской области  приняли участие в комиссионных обследованиях мест массового отдыха на водных объектах города Николаева на соответствие пляжей требованиям. Комиссии были организованы Николаевским городским советом и проводились во всех районах города.

По результатам установлено, что в районе пляжа «Стрелка» отсутствует питьевой фонтанчик. Общественный туалет, расположенный на территории парка, находится в антисанитарном состоянии.

В районе пляжа «Прибой» — отсутствуют общественные туалеты, питьевой фонтанчик, раздевалки, теневые навесы.

В районе зоны «Намыв» — санитарные условия созданы у стационарных и временных объектов розничной торговли и общественного питания, благоустройство иной территории не проведено.

Пляж «Чайка» — наиболее подготовленное место для безопасного отдыха. На пляже установлены раздевалки, работают душевые, краны для забора воды. В помещении яхт-клуба оборудован и функционирует медицинский пункт.

Но только на пляже «Стрелка» проведено лабораторное исследование речной воды. В результате установлено, что речная вода безопасна по бактериологическим показателям, но не отвечает по показателям, которые свидетельствуют о химическом и физическое загрязнение воды – присутствуют завышенные показатели РН, сухого остатка, хлоридов.

На других пляжах вода на безопасность не исследовались.

На всех пляжах проведено водолазное обследование акватории.

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Елена Кораб

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