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Главная страница » Blog » Происшествия » Пациент выбросился с четвертого этажа БСМП в Николаеве

Пациент выбросился с четвертого этажа БСМП в Николаеве

Пациент выбросился с четвертого этажа БСМП в Николаеве
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В понедельник, 25 января, из окна четвертого этажа больницы скорой медицинской помощи в Николаеве выбросился пациент. Об этом пишут «Новости-N» со ссылкой на очевидцев происшествия.

Пожилой пациент выбросился из окна отделения хирургии около 11.00. Из одежды на нем было только нижнее белье. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Заводского райотдела полиции. Тело погибшего отправлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщили «Новостям-N» пациенты отделения хирургии, в больницу погибший мужчина попал после неудачной попытки суицида.

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