«Пакет малыша» — вид помощи родителям новорожденных, который с момента его появления пользовался большим спросом в Украине и Николаеве в частности. В него входили необходимые вещи для ухода за крохой с первых дней жизни. Теперь у «пакета» появилась альтернатива, — рассказывает заместитель директора городского департамента соцзащиты Елена Харитонова. Родители новорожденных могут получить денежную компенсацию.

Обращаться можно как по месту регистрации, так и по месту фактического проживания. К заявлению нужно подать пакет документов, который состоит из свидетельства о рождении ребенка, справки из роддома о том, что там не выдана натуральная помощь (Пакет малыша — ред.), идентификационный код и номер счета, на который будут перечисляться деньги. И это касается только тех детей, которые родились в 2020 году, — объясняет Елена Харитонова.

Деньги переведут на специальный счет, который можно открыть только в ПриватБанке. На предложенные 5000 гривен родители смогут выбрать вещи для малыша по своему вкусу и усмотрению. Правда, тратить деньги можно только в конкретных магазинах.

Этой картой можно рассчитаться в торговых точках и интернет-магазинах. Не у любом магазине можно потратить эти деньги. Их реестр есть на сайте Минсоцполитики и на сайте ПриватБанка, — говорит Елена Харитонова.

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Обратиться за помощью родители смогут в течение первого года после рождения ребенка, а использовать — в течение года с момента получения.