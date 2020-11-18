«Пакет малыша» — вид помощи родителям новорожденных, который с момента его появления пользовался большим спросом в Украине и Николаеве в частности. В него входили необходимые вещи для ухода за крохой с первых дней жизни. Теперь у «пакета» появилась альтернатива, — рассказывает заместитель директора городского департамента соцзащиты Елена Харитонова. Родители новорожденных могут получить денежную компенсацию.
Деньги переведут на специальный счет, который можно открыть только в ПриватБанке. На предложенные 5000 гривен родители смогут выбрать вещи для малыша по своему вкусу и усмотрению. Правда, тратить деньги можно только в конкретных магазинах.
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Обратиться за помощью родители смогут в течение первого года после рождения ребенка, а использовать — в течение года с момента получения.