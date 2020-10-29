По состоянию на 29 октября в Николаевской области выявлено 290 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 9357 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 458 (+ 19). Об этом Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 9357 (290) подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 6655 человек (+163)
— г. Первомайск — 307 человек (+ 10);
— г. Южноукраинск — 278 человек (+2)
— г. Вознесенск — 325 человек (+ 24)
— г. Очаков — 50 человек (+ 2)
— Арбузинский район — 37 человек;
— Баштанский район — 106 человек (+ 7);
— Березанский район — 105 человек (+ 11);
— Братский район — 33 человека (+ 1)
— Березнеговатский район — 16 человек (+ 7);
— Веселиновский район — 83 человека (+ 8);
— Витовский район — 278 человек (+13)
— Вознесенский район — 115 человек (+3)
— Врадиевский район — 113 человек (+3)
— Еланецкий район — 70 человек (+3)
— Вознесенский район — 99 человек (+5);
— Казанковский район — 76 человек;
— Кривоозерский район — 80 человек;
— Николаевский район — 125 человек (+2)
— Новобугский район — 46 человек (+3)
— Николаевский район — 140 человек (+4)
— Очаковский район — 38 человек (+3)
— Первомайский район — 108 человек (+13)
— Снигиревский район — 74 человека (+ 3).
Выздоровели больных за сутки — 84, всего выздоровели — 1935.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 160, за сутки — 7.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 772 человека, методом ИФА — 657.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 194 человек с подозрением на COVID-19.
За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 9785 человек, из которых:
— госпитализированы — 1697 человек;
— назначено амбулаторное лечение — 8088 человек.