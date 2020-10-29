По состоянию на 29 октября в Николаевской области выявлено 290 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 9357 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 458 (+ 19). Об этом Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 9357 (290) подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 6655 человек (+163)

— г. Первомайск — 307 человек (+ 10);

— г. Южноукраинск — 278 человек (+2)

— г. Вознесенск — 325 человек (+ 24)

— г. Очаков — 50 человек (+ 2)

— Арбузинский район — 37 человек;

— Баштанский район — 106 человек (+ 7);

— Березанский район — 105 человек (+ 11);

— Братский район — 33 человека (+ 1)

— Березнеговатский район — 16 человек (+ 7);

— Веселиновский район — 83 человека (+ 8);

— Витовский район — 278 человек (+13)

— Вознесенский район — 115 человек (+3)

— Врадиевский район — 113 человек (+3)

— Еланецкий район — 70 человек (+3)

— Вознесенский район — 99 человек (+5);

— Казанковский район — 76 человек;

— Кривоозерский район — 80 человек;

— Николаевский район — 125 человек (+2)

— Новобугский район — 46 человек (+3)

— Николаевский район — 140 человек (+4)

— Очаковский район — 38 человек (+3)

— Первомайский район — 108 человек (+13)

— Снигиревский район — 74 человека (+ 3).

Выздоровели больных за сутки — 84, всего выздоровели — 1935.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 160, за сутки — 7.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 772 человека, методом ИФА — 657.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 194 человек с подозрением на COVID-19.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 9785 человек, из которых:

— госпитализированы — 1697 человек;

— назначено амбулаторное лечение — 8088 человек.