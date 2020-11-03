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Парламент решил отсрочить на год применение кассовых аппаратов для упрощенцев

Парламент решил отсрочить на год применение кассовых аппаратов для упрощенцев
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Верховная Рада решила отсрочить на год применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков. Такое решение поддержали лидеры фракций и групп во время совещания с главой Рады 3 ноября.

«Была принята единогласная позиция о том, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения в год — до 1 января 2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и депутатских групп», — заявил Разумков.

По его словам, сегодня, 3 ноября, должны зарегистрировать соответствующий законопроект. В среду, 4 ноября, профильный комитет получит поручение безотлагательно рассмотреть документ.

«Я уверен, что никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, что его поддержат за основу и в целом», — добавил Разумков.

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Елена Кораб

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