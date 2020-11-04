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Главная страница » Blog » Власть » Парламент усилит ответственность за пребывание в общественных местах без масок

Парламент усилит ответственность за пребывание в общественных местах без масок

Парламент усилит ответственность за пребывание в общественных местах без масок
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3 ноября Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».  

Проект Закона предусматривает наложение штрафов на предприятия, учреждения и организации, которые допускают граждан без масок в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина. Штраф предусматривается в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен). Об этом сообщается на сайте ВРУ.

По данным Минздрава, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы — 1514 человек, летальных случаев — 199; выздоровели — 7536 человек; осуществлено тестирований в сутки -72442, в т. ч. методом ПЦР — 42278, методом ИФА — 30164.

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Елена Кораб

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