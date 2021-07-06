Паровоз в детском городке «Сказка», обрёл новый образ. Отныне на нем поселились задорные «посипаки». Также у паровоза появилось имя SIMA-70. Об этом написали на странице НТРЗ в Фейсбуке.

Именно НТРЗ несколько лет назад дал вторую жизнь паровозику в «Сказке». Преобразила арт-объект команда детской художественной школы.

В сообщении также сказанно, что имя SIMA-70, трогательно присвоенно ему в честь Вячеслава Симченко (бывшего директора НТРЗ — ред.).

фото: страница НТРЗ в Фейсбуке

Пусть обновленный сказочный паровоз и дальше год за годом радует юных посетителей городка!

Напомним, предприниматель и меценат Вячеслав Симченко умер от осложнений после коронавирусной болезни 14 мая 2021 года.

25 июня в Николаеве прошел вечер памяти «Жизнь на макСИМАлках», посвященный творческой жизни Вячеслава в Николаеве.

сюжет ТРК Сатурн