Неисправные печи — частая причина пожаров во время отопительного сезона. Об одном из таких случаев на линию «101» сообщили в понедельник, 12 октября. На улице Победы в селе Михайло — Ларино Витовского района горел жилой дом. Вызов поступил в 15.30.

На месте выяснилось, что дом был плотно задымленный за нарушения правил монтажа нагревательных печей и дымоходов. Сам дымоход был поврежден, а стены в доме закопчены.

Фото: ГУ ГСЧс в Николаевской области

В 16:05 на площади 2 кв. м огонь ликвидировали, привлекая 1 единица техники и 3 человека.

Этой же день, в 20:41 поступило сообщение о пожаре жилого дома на улице Железнодорожный поселок в Николаеве. Кроме того, существовала угроза распространения огня на рядом расположенные здания.

На место прибыли отделения 3 и 2 ГПСЧ. В 21:01 локализовали пожар. В 22:04 ликвидировали на площади 100 кв. м, его причина устанавливается. К тушению привлекались 3 единицы техники и 12 спасателей.