Заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал о переводе с сентября 2021 года пенсионных начислений на банковскую карту и заверил, что это можно сделать в одно касание.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Доставка пенсий домой будет осуществляться только маломобильным категориям, в частности, лицам с инвалидностью I группы, тем, кто старше 80 лет и тем, кто по заключению ВКК (врачебно-консультативной комиссии) нуждается в постороннем уходе.
Также Виталий Музыченко добавил, что если граждане до сентября не выберут банк, то орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета в уполномоченном банке и проинформирует граждан об этом.
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