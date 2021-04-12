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Главная страница » Blog » Общество » Перевести пенсию на банковскую карту можно в одно касание

Перевести пенсию на банковскую карту можно в одно касание

karta - Перевести пенсию на банковскую карту можно в одно касание
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Заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал о переводе с сентября 2021 года пенсионных начислений на банковскую карту и заверил, что это можно сделать в одно касание.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

У нас существует процедура проведения этого мероприятия в одно касание. Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация об этом счете поступает из банка самостоятельно в орган, который обеспечивает выплату. Человеку повторно никуда ходить не надо, — сообщил Виталий Музыченко.

Доставка пенсий домой будет осуществляться только маломобильным категориям, в частности, лицам с инвалидностью I группы, тем, кто старше 80 лет и тем, кто по заключению ВКК (врачебно-консультативной комиссии) нуждается в постороннем уходе.

До 1 сентября человек может самостоятельно выбрать один из более 40 уполномоченных банков, который для нее будет удобным, отвечать его требованиям. Сегодня уже почти 70% лиц, получающих выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно, — сообщил замминистра.

Также Виталий Музыченко добавил, что если граждане до сентября не выберут банк, то орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета в уполномоченном банке и проинформирует граждан об этом.

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Алина Сидорова

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