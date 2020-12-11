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Первая сессия Николаевского райсовета: депутаты приняли присягу и выбрали главу

Первая сессия Николаевского райсовета: депутаты приняли присягу и выбрали главу
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11 декабря, в здании Николаевского областного совета состоялась первая сессия Николаевского районного совета VIII созыва.

В состав совета вошли представители от 5 политических сил: от
«Слуги народа» 12 депутатов, от «Пропозиції» – 8, от «Европейской солидарности» и «Нашего края» по 6 человек, от партии «Миколаївці» — 5.

Новоизбранные депутаты горсовета приняли присягу

На пост главы Николаевского районного совета свои кандидатуры предложили три партии. От ОПЗЖ выдвинули Виктора Сандула, от «Слуги народа» — Анну Коверзневу, от «Европейской Солидарности» — Игоря Матвеева.

Больше всего голосов — 30- отдали за Коверзневу, сразу после подсчета голосов она приняла присягу.

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Напомним, в результате административно-территориальной реформы произошло объединение районов. На Николаевщине их теперь всего четыре, и самый крупный – Николаевский, в который вошел и областной центр.

фото: страница Анны Коверзневой в Facebook

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Алина Сидорова

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