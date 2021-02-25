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Главная страница » Blog » Криминал » Первомайского предпринимателя уличили в хранении каннабиса

Первомайского предпринимателя уличили в хранении каннабиса

Первомайского предпринимателя уличили в хранении каннабиса
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Получив информацию о том, что 38-летний местный предприниматель в помещении своего фотомагазина незаконно хранит наркотические средства, 24 февраля дознаватели Первомайского районного отдела полиции вместе с сотрудниками Управления по борьбе с наркопреступностью провели с разрешения суда обыск в помещении указанного учреждения. В ходе обыска правоохранители изъяли около полкилограмма каннабиса, предприниматель хранил в пластмассовых и стеклянных банках различной емкости. По ценам черного рынка стоимость изъятого составляет около 100 000 гривен.

Мужчина рассказал полицейским, что указанное наркозелья он вырастил сам для собственного употребления.

Сейчас по данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет.

Все изъятое полицейские направили на эксперизу, по результатам которой в отношении правонарушителя будут приниматься дальнейшие процессуальные решения. Следственные действия продолжаются.

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