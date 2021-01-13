Начиная с ночи, 13 января, в г. Николаеве и области наблюдались следующие погодные условия: снег, гололедица, снежный накат и ветер.

Фото: ГСЧС в Николаевской области

Спасатели на двух специальных автомобилях повышенной проходимости аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области осуществляли мониторинг автодорог в киевском и одесском направлениях (Новоодесский, Вознесенский, Первомайский районы и г. Южноукраинск).

Так, сотрудники ГСЧС трижды оказывали помощь водителям грузовых транспортных средств в отбуксировке их с подъемов. В частности, осложнения зафиксированы на дороге в районе с. Мигия Первомайского района.

Фото: ГСЧС в Николаевской области

В целом ситуация остается контролируемой, проезд для транспорта не ограничено.

ЭЛУ автодорог Николаев отчитывается о первых результатах работы во время ухудшения погоды и снегопада

Специальная техника КП ЭЛУ автодорог в первую очередь посыпает реагентом сложные участки дорог, спуски и подъемы. ЭЛУ автодорог проводит обработку реагентом по всем магистральным улицам, кроме магистральных улиц и мостов, которые находятся на балансе САД Николаевской области.









Фото: КП ЭЛУ автодорог Николаева

После того, как реагент начинает работать, лед и снег превращается в кашу, наступает второй механизированный этап обработки и очистки дорожного полотна.

На дорогах города с 23 часов 12 января, работает 21 единица специализированных машин, и 1 погрузчик. На посыпку дорог за ночь использовали 65 тонн соли.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию на дорогах города, звоните 15-88 или 0512-71-15-88 с мобильного на круглосуточную телефонную линию диспетчерской службы Контакт-центр городского совета.