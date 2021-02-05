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Первый взнос субъектов хозяйственной деятельности Николаевщины в местную казну в 2021 году составил более полмиллиарда гривен

Первый взнос субъектов хозяйственной деятельности Николаевщины в местную казну в 2021 году составил более полмиллиарда гривен
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В результате активного сотрудничества с субъектами хозяйственной деятельности, сервисного подхода к их обслуживанию и созданию комфортных условий ведения бизнеса в регионе, уже в январе 2021 года в местные бюджеты обеспечено 570,3 млн грн налоговых платежей. В сравнении с январем 2020 года доходы местной казны возросли на 2,8 процентов. Местные бюджеты дополнительно получили 15,8 млн гривен. Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев.

Он отметил, что почти 67,5 проц. в общей сумме поступлений занимает налог на доходы физических лиц. За январь текущего года местные бюджеты получили 384,8 млн грн НДФЛ, что на 26,7 млн гривен больше, чем за январь прошлого года.

Предприниматели и аграрии Николаевщины, которые используют упрощенную систему налогообложения, уплатили в местную казну 104,1 млн грн единого налога. Превышение уровня поступлений от этой категории плательщиков, в сравнении с январем 2020 года составляет 2 млн гривен.

Кроме того, в местные бюджеты поступило 42,9 млн грн платы за землю, 18,5 млн грн налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, 13,7 млн грн акцизного налога по розничной продаже подакцизных товаров, 1,8 млн грн платы за лицензии, 1,1 млн грн рентной платы за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов, 0,4 млн грн экологического налога.

«Мы остаемся надежными партнерами для добросовестных налогоплательщиков и благодаря их гражданской позиции, добровольной и своевременной уплате налогов в местные бюджеты, расширяются возможности реализации инфраструктурных и социальных проектов ради комфортных условий жизни и труда жителей Николаевщины»,- отметил Дмитрий Прокофьев.

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Людмила Александрова

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